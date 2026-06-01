Selon le magazine « kicker », plusieurs clubs de renommée internationale s’intéresseraient à Dzenan Pejcinovic. Le média spécialisé cite notamment Benfica Lisbonne. Toutefois, le jeune international allemand de 21 ans pencherait en faveur d’un maintien en Bundesliga.
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« Bien plus de 20 millions d'euros » : un joyau de la DFB serait sur le point de signer un transfert spectaculaire au sein de la Bundesliga
Selon les informations disponibles, le SC Fribourg, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort s’intéresseraient de près à un transfert de Pejcinovic. Les Loups, conscients que l’une des rares lueurs d’espoir de l’équipe de Wolfsburg a suscité des convoitises, se montreraient ouverts en cas d’« offre exceptionnelle ». Toutefois, un club devra se présenter dans la ville automobile avec une proposition « bien supérieure à 20 millions d’euros » pour arracher le jeune attaquant.
Ce n’est pas la première fois que le jeune attaquant de 21 ans attire l’attention de grands clubs : il y a deux ans, Manchester City, sous l’impulsion de Pep Guardiola, avait déjà tenté de le recruter. À l’époque, il avait marqué 31 buts en 21 matchs avec les U19 du VfL et avait également brillé au sein des sélections jeunes allemandes (38 matchs, 38 buts des U16 aux U19).
Néanmoins, un sérieux revers de fortune l’a freiné : promu avec l’équipe première en fin de saison, il s’est fracturé le métatarse, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un prêt ensuite au Fortuna Düsseldorf, alors en deuxième division, s’est avéré prometteur malgré de nouvelles blessures.
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Dzenan Pejcinovic s’impose comme le grand gagnant de la saison de relégation du VfL Wolfsburg.
Dès sa première sortie après une fracture du métatarse, il a inscrit l’égalisation à Ulm. Mais, après seulement deux matches avec Fortuna, il s’est blessé au ménisque avec l’équipe nationale U20 et a dû observer une nouvelle pause de plus d’un mois. De retour, il alterne entre le rôle de joker de luxe et celui d’attaquant aux côtés de Dawid Kownacki, et trouve le chemin des filets à quatre reprises en 17 rencontres. Cependant, une nouvelle fracture du métatarse l’écarte des terrains durant les huit dernières journées cruciales pour la montée de Düsseldorf.
De retour à Wolfsburg, il a enfin été épargné par les blessures et a réalisé une première saison complète convaincante en Bundesliga. Certes, il n’a débloqué son compteur qu’à la dernière journée avant la trêve hivernale, mais il l’a fait avec brio. Il inscrit un triplé contre le SC Fribourg, puis ajoute des réalisations face au Bayern Munich et à St. Pauli. Auparavant, il avait déjà fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne U21 en septembre, marquant d’emblée. Il participe à six des sept matches de qualification à l’Euro, mais reste remplaçant derrière Nicolo Tresoldi sous les ordres d’Antonio Di Salvo.
Il a conclu l’exercice avec douze réalisations en 34 matchs officiels. Lors du barrage retour face au SC Paderborn, il a encore frappé en ouvrant le score pour les Loups. Toutefois, l’exclusion précoce et controversée de Joakim Maehle a ensuite précipité la relégation de Wolfsburg.