Selon les informations disponibles, le SC Fribourg, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort s’intéresseraient de près à un transfert de Pejcinovic. Les Loups, conscients que l’une des rares lueurs d’espoir de l’équipe de Wolfsburg a suscité des convoitises, se montreraient ouverts en cas d’« offre exceptionnelle ». Toutefois, un club devra se présenter dans la ville automobile avec une proposition « bien supérieure à 20 millions d’euros » pour arracher le jeune attaquant.

Ce n’est pas la première fois que le jeune attaquant de 21 ans attire l’attention de grands clubs : il y a deux ans, Manchester City, sous l’impulsion de Pep Guardiola, avait déjà tenté de le recruter. À l’époque, il avait marqué 31 buts en 21 matchs avec les U19 du VfL et avait également brillé au sein des sélections jeunes allemandes (38 matchs, 38 buts des U16 aux U19).

Néanmoins, un sérieux revers de fortune l’a freiné : promu avec l’équipe première en fin de saison, il s’est fracturé le métatarse, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un prêt ensuite au Fortuna Düsseldorf, alors en deuxième division, s’est avéré prometteur malgré de nouvelles blessures.