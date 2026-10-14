AFP
Traduit par
« Bien défendre est devenu une honte » : Massimiliano Allegri s’en prend vivement à Naples après sa débâcle contre Villarreal en Ligue des champions
Allegri fulmine contre le niveau défensif
L’entraîneur de Naples était sous le choc après avoir vu son équipe laisser filer son avantage et s’incliner 3-1 face à Villarreal en Ligue des champions. Les joueurs de Naples n’ont pas réussi à conserver leur organisation tactique au cours d’une seconde période chaotique, poussant leur entraîneur à s’interroger sur la place accordée à la solidité défensive dans le football moderne. Allegri s’est montré particulièrement critique envers la réaction de son équipe face aux difficultés sur le terrain, estimant que l’art fondamental de défendre était en train de se perdre.
« Savoir défendre est presque devenu une honte, ce qui ne signifie pas nécessairement défendre près de son propre but », a déclaré l’entraîneur expérimenté à Sky Sport Italia. « Mais si, ensuite, on cède au milieu de terrain et qu’on ne marque pas devant... En Ligue des champions, les adversaires commettent peu d’erreurs techniques. Il faut faire preuve d’une plus grande vigilance défensive, même si nous nous en sommes plutôt bien sortis sur ce plan. Nous avons toutefois laissé l’adversaire tirer souvent de loin. Nous devons progresser dans cet aspect défensif. »
- Getty Images Sport
Une rupture de la cohésion au sein de l’équipe
Au-delà des erreurs tactiques, Allegri a été déçu par l’effondrement psychologique de ses joueurs après l’égalisation de Villarreal. Il a constaté que l’équipe avait cessé de fonctionner comme un collectif, chacun cherchant à gagner le match seul plutôt qu’à respecter le plan de jeu commun. Pour l’entraîneur, ce manque de maturité dans les matches à enjeu doit être corrigé immédiatement si l’équipe veut poursuivre son parcours dans la compétition.
« La marque d’une équipe forte, c’est de ne pas se désunir ni s’étirer. En seconde période, nous avons tous voulu, individuellement, faire basculer le match », a expliqué Allegri. « Ce soir, comme face à Frosinone, nous avons fait de mauvais choix. Nous devons réfléchir, car nous avons encore la possibilité de passer ce tour, mais il aurait fallu gérer le ballon avec davantage de patience. Le problème, c’est que nous souffrons trop derrière. Nous devons trouver un équilibre, car lorsque l’équipe s’étire, elle laisse des espaces. »
L’apprentissage de la Ligue des champions
Allegri a reconnu que son équipe ressent actuellement la différence de niveau propre au football européen de haut niveau. Si Naples peut masquer certaines lacunes face à des adversaires plus modestes sur la scène nationale, la Ligue des champions ne lui offre pas cette possibilité. L’entraîneur a souligné que les erreurs techniques se paient bien plus cher dans cette compétition, qui exige une concentration que ses joueurs n’ont pas su maintenir pendant les 90 minutes en Espagne.
« Des erreurs peuvent se produire au cours d’un match. Le fait est qu’ensuite, il faut continuer à jouer en toute sérénité, en équipe. Or, ce soir, à un certain moment, nous avons cessé de jouer en équipe. C’est la vérité », a déclaré Allegri. Il a également souligné que l’écart d’intensité entre les compétitions nationales et européennes était perceptible : « Nous y arriverons petit à petit, car le niveau de la Ligue des champions est plus élevé. Quand on affronte des équipes de niveau moyen ou modeste, on ne le remarque pas, mais quand on joue contre des équipes de Ligue des champions, on le remarque. »
- AFP
Mise en garde avant le déplacement à Venezia
Alors que la reprise de la Serie A approche, Allegri a averti ses joueurs que leur forme actuelle pourrait leur valoir de nouvelles déconvenues s’ils ne changent pas d’état d’esprit. Naples doit affronter Venezia, et l’entraîneur a rapidement écarté l’idée d’un match facile en championnat. Il a exigé un retour à l’humilité et au travail qui caractérisent les équipes italiennes couronnées de succès, quelle que soit la place de l’adversaire au classement.
« Si nous n’allons pas à Venise avec l’humilité et le respect nécessaires pour nous mettre à leur niveau, face à une bonne équipe qui ne mérite pas sa place au classement, nous en sortirons meurtris », a conclu Allegri.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles