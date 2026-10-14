L’entraîneur de Naples était sous le choc après avoir vu son équipe laisser filer son avantage et s’incliner 3-1 face à Villarreal en Ligue des champions. Les joueurs de Naples n’ont pas réussi à conserver leur organisation tactique au cours d’une seconde période chaotique, poussant leur entraîneur à s’interroger sur la place accordée à la solidité défensive dans le football moderne. Allegri s’est montré particulièrement critique envers la réaction de son équipe face aux difficultés sur le terrain, estimant que l’art fondamental de défendre était en train de se perdre.

« Savoir défendre est presque devenu une honte, ce qui ne signifie pas nécessairement défendre près de son propre but », a déclaré l’entraîneur expérimenté à Sky Sport Italia. « Mais si, ensuite, on cède au milieu de terrain et qu’on ne marque pas devant... En Ligue des champions, les adversaires commettent peu d’erreurs techniques. Il faut faire preuve d’une plus grande vigilance défensive, même si nous nous en sommes plutôt bien sortis sur ce plan. Nous avons toutefois laissé l’adversaire tirer souvent de loin. Nous devons progresser dans cet aspect défensif. »