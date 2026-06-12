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Beth Mead signe à Manchester City ! La star anglaise s’engage pour trois ans avec les nouvelles championnes de la Super League féminine et retrouve ainsi sa coéquipière Vivianne Miedema après son départ d’Arsenal
C’est officiel : Beth Mead s’engage avec Manchester City.
Les rumeurs concernant le transfert de Mead à Manchester City circulaient depuis plusieurs semaines. Fin avril, le journal The Athletic révélait que le club visait l’ailière anglaise et sa coéquipière d’Arsenal, Katie McCabe. Les nouvelles championnes de la WSL, également vainqueurs de la FA Cup cette année, n’ont toutefois pas réussi à s’adjuger les services de la capitaine irlandaise, qui a préféré s’engager avec Chelsea, leur rival londonien, début juin. Le transfert de Mead, lui, est officiel depuis vendredi.
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Mead explique en quoi son transfert à Manchester City lui « convient »
À propos de son transfert à Manchester, Mead a déclaré : « Je suis très fière d’être ici. Il est évident que City a réalisé une saison incroyable l’année dernière et je suis impatiente de commencer un nouveau chapitre ici. Je suis convaincue que le style de jeu de City me correspond parfaitement et qu’il va me permettre d’élever mon niveau sur le terrain. Après avoir échangé avec l’entraîneur, j’ai ressenti que c’était le club où je pourrais m’épanouir, apporter ma pierre à l’édifice et insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe. Le choix s’est donc imposé naturellement. »
Therese Sjogran, directrice du football de City, a ajouté : « Les exploits de Beth sur le terrain parlent d’eux-mêmes, nous sommes donc ravis de l’accueillir au sein du club. Remporter le doublé la saison dernière a marqué un chapitre spécial de notre histoire, mais c’est un chapitre sur lequel nous voulons nous appuyer pour les saisons à venir. Recruter une joueuse du calibre de Beth ne peut que nous aider à y parvenir. Elle a démontré qu’elle possédait les qualités nécessaires pour briller de manière constante sur les grandes scènes où nous voulons régulièrement nous mesurer ; elle sera donc un atout majeur pour notre effectif déjà impressionnant. »
Quelle peut être la place de Mead au sein d'un effectif citizen déjà largement pourvu ?
Les ailes de City sont déjà bien pourvues avec Lauren Hemp, Aoba Fujino, Iman Beney, Kerolin et Mary Fowler, ce qui rend le recrutement de Mead quelque peu surprenant. Toutefois, le club retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine et, pour rester compétitif sur tous les tableaux, un effectif étoffé s’impose.
En ajoutant à cela la polyvalence d’Iman Beney, capable de glisser au poste d’arrière droite, ainsi que la faculté de Mary Fowler, Kerolin et Aoba Fujino à occuper le rôle de numéro 10, l’entraîneur Andree Jeglertz dispose d’une souplesse tactique précieuse à l’aube de l’exercice à venir.
La saison passée, City a bénéficié d’un effectif épargné par les blessures ; la constance de Miedema et de Khadija Shaw, qui vient de prolonger malgré l’intérêt de Chelsea, a été déterminante dans le doublé WSL-FA Cup. Si le club espère renouveler cet exploit, la donne sera plus complexe avec le retour de la Coupe d’Europe. Heureusement, cette profondeur de banc et la capacité à faire tourner l’effectif constitueront un atout précieux.
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Comment Arsenal va-t-il remplacer Mead ?
Arsenal a dit au revoir à plusieurs joueuses en fin de saison : Mead et McCabe font partie des six éléments de l’équipe première ayant quitté le club. Si le club a officialisé jeudi la prolongation de l’ailière Caitlin Foord, dont le contrat expirait, il n’a pas encore recruté pour compenser ces nombreux départs.
Les Gunners devraient toutefois rapidement renforcer leur effectif. La milieu de terrain anglaise Georgia Stanway est attendue depuis plusieurs mois en provenance du Bayern Munich, tandis que l’arrière espagnole Ona Batlle, ex-Barcelone, devrait également débarquer à l’issue de son contrat.
Selina Cerci, auteure de 32 buts en 43 matchs avec Hoffenheim en Bundesliga, pourrait elle aussi débarquer libre, tout comme Geraldine Reuteler. L’internationale suisse avait déjà été approchée l’été dernier après son Euro éclatant, mais les discussions n’avaient pas abouti ; elle vient toutefois de résilier son contrat avec l’Eintracht Francfort, ce qui facilite un accord.
Enfin, la jeune pépite de 19 ans du RB Leipzig, Lisa Baum, est également citée pour renforcer l’effectif de Renee Slegers. Ailière talentueuse et créative, elle pourrait combler le vide laissé par Mead.