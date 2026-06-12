Beth Mead signe à Manchester City ! La star anglaise s’engage pour trois ans avec les nouvelles championnes de la Super League féminine et retrouve ainsi sa coéquipière Vivianne Miedema après son départ d’Arsenal

À propos de son transfert à Manchester, Mead a déclaré : « Je suis très fière d’être ici. Il est évident que City a réalisé une saison incroyable l’année dernière et je suis impatiente de commencer un nouveau chapitre ici. Je suis convaincue que le style de jeu de City me correspond parfaitement et qu’il va me permettre d’élever mon niveau sur le terrain. Après avoir échangé avec l’entraîneur, j’ai ressenti que c’était le club où je pourrais m’épanouir, apporter ma pierre à l’édifice et insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe. Le choix s’est donc imposé naturellement. »

Therese Sjogran, directrice du football de City, a ajouté : « Les exploits de Beth sur le terrain parlent d’eux-mêmes, nous sommes donc ravis de l’accueillir au sein du club. Remporter le doublé la saison dernière a marqué un chapitre spécial de notre histoire, mais c’est un chapitre sur lequel nous voulons nous appuyer pour les saisons à venir. Recruter une joueuse du calibre de Beth ne peut que nous aider à y parvenir. Elle a démontré qu’elle possédait les qualités nécessaires pour briller de manière constante sur les grandes scènes où nous voulons régulièrement nous mesurer ; elle sera donc un atout majeur pour notre effectif déjà impressionnant. »