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Beth Mead pourrait-elle rejoindre Vivianne Miedema à Manchester City ? Le leader de la WSL vise les arrivées libres de l’attaquante anglaise et de sa coéquipière à Arsenal, Katie McCabe
D’un rival de la Premier League à un autre : Manchester City cherche à recruter Mead et McCabe, joueurs d’Arsenal.
McCabe et Mead figurent parmi les multiples cadres de l’équipe première d’Arsenal dont le contrat expire en fin de saison. Indispensable une nouvelle fois cette année, McCabe a multiplié les postes pour pallier les blessures et propulser le club vers une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions ; pourtant, son départ semble probable depuis qu’un article du Guardian, publié début février, a évoqué cette possibilité.
L’avenir de Mead, en revanche, reste moins clair. L’ailière anglaise avait été courtisée l’été dernier par les London City Lionesses, promu en Super League féminine, mais elle avait choisi de rester à Arsenal. Selon The Athletic, Manchester City vise désormais le recrutement des deux joueuses. Un éventuel accord pour Mead lui permettrait de retrouver sa partenaire Miedema, partie d’Arsenal il y a deux ans. Si rien n’est encore acté, une « anticipation croissante » laisse penser que les Citizens pourraient finaliser ces transferts.
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Une profondeur précieuse et un renfort indispensable : ce que Mead et McCabe apporteraient à Manchester City
City dispose déjà d’un secteur offensif extérieur bien pourvu, avec Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino et Iman Beney. Toutefois, la participation à la Ligue des champions la saison prochaine imposera une charge supplémentaire et exigera un effectif plus profond. L’arrivée de Mead serait donc opportune : elle permettrait à Kerolin et Fowler de s’exprimer davantage dans l’axe, où elles sont également à l’aise.
Quant à McCabe, son arrivée apparaît comme une évidence : City cherche désespérément une arrière gauche. Leila Ouahabi, pourtant à l’aise dans ce rôle, voit son temps de jeu diminuer, l’entraîneur Andrée Jeglertz lui préférant Alex Greenwood avec des résultats inégaux. L’internationale anglaise est bien plus efficace au centre, et l’arrivée d’une latérale de haut niveau comme McCabe lui permettrait de s’y consacrer pleinement.
Mead et McCabe pourraient-ils faire équipe avec Shaw ? L’avenir de l’attaquant de Manchester City reste incertain.
Ces deux joueuses renforceraient considérablement l’attaque de City, et le club espère qu’elles mettront en valeur l’attaquante vedette Khadija Shaw, dont l’avenir reste toutefois incertain. Meilleure buteuse de la WSL avec 22 réalisations en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, elle arrivera en fin de contrat cet été. Selon The Athletic, Chelsea lui aurait proposé un salaire annuel de 1 million de livres (1,35 million de dollars), offre que City n’a pas encore égalée.
Selon l’article, l’attaquante préférerait rester à Manchester, où elle s’est imposée comme une avant-centre de classe mondiale depuis son arrivée il y a cinq ans, mais aucun accord n’a encore été trouvé. La conserver doit être une priorité pour City, qui se dirige vers un premier titre en WSL depuis dix ans, grâce en grande partie à son talent.
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L'avenir des joueurs d'Arsenal reste incertain : les Gunners doivent encore prendre de nombreuses décisions
À Arsenal, la question des contrats est loin d’être réglée, même au-delà des dossiers McCabe et Mead. Ces dernières semaines, plusieurs joueuses ont toutefois prolongé : la capitaine Kim Little, l’attaquante Stina Blackstenius et, plus récemment, la défenseuse Steph Catley. L’entraîneuse Renee Slegers a elle aussi signé un nouveau bail en début d’année.
Cependant, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina et la capitaine anglaise Leah Williamson sont toutes en fin de contrat, tandis que la gardienne Manuela Zinsberger a confirmé ces derniers jours qu’elle quitterait le club à l’expiration de son contrat cet été. Selon Arseblog, le club ne souhaite pas perdre à la fois Foord et Mead cet été, un tel départ doublé affaiblissant considérablement son effectif d’ailières.
Sur le front des arrivées, Arsenal est très actif : la latérale droite de Barcelone Ona Batlle est en discussions avancées pour compenser le départ de McCabe, tandis que l’internationale anglaise Georgia Stanway, en fin de contrat avec le Bayern Munich, devrait également s’engager prochainement.