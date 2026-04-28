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Beth Mead pourrait-elle rejoindre Vivianne Miedema à Manchester City ? Le leader de la WSL vise les arrivées gratuites de la star anglaise et de sa coéquipière d’Arsenal, Katie McCabe
D’un rival de la Premier League à un autre : Manchester City cherche à recruter Mead et McCabe, joueurs d’Arsenal.
McCabe et Mead figurent parmi les multiples cadres de l’équipe première d’Arsenal dont le contrat expire en fin de saison. Indispensable une nouvelle fois cette année, McCabe a multiplié les postes pour compenser les blessures et propulser les Gunners aux portes d’une deuxième finale consécutive de Ligue des champions ; pourtant, son départ semble probable depuis un article du Guardian début février.
L’avenir de Mead, en revanche, reste moins clair. L’ailière anglaise avait été courtisée l’été dernier par les London City Lionesses, promu en Super League féminine, mais elle avait choisi de rester à Arsenal. Selon The Athletic, Manchester City vise désormais le recrutement des deux joueuses. Un éventuel accord pour Mead lui permettrait de retrouver sa partenaire Miedema, partie d’Arsenal il y a deux ans. Si aucun accord n’est encore conclu, le club mancunien nourrit une « anticipation croissante » de finaliser ces arrivées.
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Une profondeur précieuse et un renfort indispensable : ce que Mead et McCabe apporteraient à Manchester City
City dispose déjà d’un contingent solide sur les côtés, avec Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino et Iman Beney. Toutefois, la participation à la Ligue des champions la saison prochaine exigera un groupe plus profond pour tenir sur tous les tableaux. L’arrivée de Mead serait donc opportune : elle soulagerait les ailes et permettrait à Kerolin et Fowler de s’exprimer davantage dans l’axe, là où elles excellent.
Quant à McCabe, son recrutement apparaît comme une évidence : City cherche désespérément une arrière gauche. Leila Ouahabi, pourtant à l’aise dans ce rôle, est de moins en moins utilisée, l’entraîneur Andrée Jeglertz préférant y aligner Alex Greenwood avec des résultats inégaux. L’internationale anglaise est bien meilleure dans l’axe, et l’arrivée d’une latérale de haut niveau comme McCabe lui permettrait de retrouver son poste de prédilection.
Mead et McCabe pourraient-ils faire équipe avec Shaw ? L’avenir de l’attaquant de Manchester City reste incertain.
Ces deux joueuses renforceraient considérablement l’attaque de City, et le club espère qu’elles mettront en valeur l’attaquante vedette Khadija Shaw, dont l’avenir reste toutefois très incertain. Meilleure buteuse de la WSL avec 22 réalisations en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, elle arrive en fin de contrat et The Athletic a révélé la semaine dernière que Chelsea lui proposait un salaire annuel d’un million de livres (1,35 million de dollars), offre que City n’a pas encore égalée.
Selon l’article, l’attaquante préférerait rester à Manchester, où elle s’est imposée comme une avant-centre de classe mondiale depuis son arrivée il y a cinq ans, mais aucun accord n’a encore été trouvé. La conserver doit être une priorité pour City, qui se dirige vers un premier titre en WSL depuis dix ans, grâce en grande partie à son talent.
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L'avenir des joueurs d'Arsenal reste incertain : les Gunners doivent encore prendre de nombreuses décisions
À Arsenal, la direction doit encore régler plusieurs dossiers de fin de contrat, au-delà des cas McCabe et Mead. Ces dernières semaines, le club a toutefois sécurisé plusieurs prolongations : la capitaine Kim Little et l’attaquante Stina Blackstenius ont paraphé de nouveaux engagements, avant que la défenseuse Steph Catley ne suive le même chemin cette semaine. L’entraîneuse Renee Slegers avait déjà ouvert la voie en début d’année en signant elle aussi une extension.
Cependant, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina et la capitaine de l’Angleterre Leah Williamson sont toutes en fin de contrat, tandis que la gardienne Manuela Zinsberger a confirmé ces derniers jours qu’elle quitterait le club à l’expiration de son bail, cet été. Selon Arseblog, le club ne veut pas se séparer de Foord et Mead, sous peine de fragiliser son couloir offensif. D’après l’article, Arsenal était disposé à proposer un nouveau contrat à Mead, mais Manchester City pourrait lui offrir une durée supérieure.
Sur le front des arrivées, Arsenal est très actif : la latérale droite de Barcelone Ona Batlle est en pourparlers avancés pour compenser le départ de McCabe, tandis que l’internationale anglaise Georgia Stanway, dont le contrat avec le Bayern Munich expire, devrait également s’engager prochainement.