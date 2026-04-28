McCabe et Mead figurent parmi les multiples cadres de l’équipe première d’Arsenal dont le contrat expire en fin de saison. Indispensable une nouvelle fois cette année, McCabe a multiplié les postes pour compenser les blessures et propulser les Gunners aux portes d’une deuxième finale consécutive de Ligue des champions ; pourtant, son départ semble probable depuis un article du Guardian début février.

L’avenir de Mead, en revanche, reste moins clair. L’ailière anglaise avait été courtisée l’été dernier par les London City Lionesses, promu en Super League féminine, mais elle avait choisi de rester à Arsenal. Selon The Athletic, Manchester City vise désormais le recrutement des deux joueuses. Un éventuel accord pour Mead lui permettrait de retrouver sa partenaire Miedema, partie d’Arsenal il y a deux ans. Si aucun accord n’est encore conclu, le club mancunien nourrit une « anticipation croissante » de finaliser ces arrivées.