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Beth Mead, figure emblématique des Lionesses, quitte Arsenal après neuf ans passés dans le nord de Londres, alors que les Gunners annoncent trois départs à l’approche des derniers matchs de la Super League féminine
C’est officiel : Mead quitte Arsenal.
Les rumeurs sur le départ de Mead se multiplient depuis plusieurs semaines. La star anglaise avait suscité l’intérêt des London City Lionesses l’été dernier, mais avait choisi de rester à Arsenal. Ces dernières semaines, son transfert à Manchester City, où évolue sa compagne et ex-attaquante des Gunners Vivianne Miedema, a été évoqué. Que ce mouvement se concrétise ou non, le club a confirmé lundi que Mead quittera bien les Gunners.
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Une icône s’en va ! Mead quitte Arsenal en tant que légende du club
Cette performance intervient à l’issue d’une saison au cours de laquelle Mead a joué un rôle clé, bien qu’elle n’ait été titularisée que dix fois par les Gunners en Super League féminine. Malgré ce temps de jeu limité, elle occupe encore la 5e place ex aequo du classement des contributrices directes aux buts en WSL, derrière Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum et Olivia Smith ; et seule Russo fait mieux qu’elle dans cette catégorie en Ligue des champions cette saison.
Reste que Mead demeure une influence majeure au plus haut niveau. Selon Arseblog, Arsenal souhaitait la conserver et lui avait proposé une nouvelle convention. Mais, Man City, fraîchement couronné champion de WSL et intéressé par son profil, serait « susceptible » de lui offrir un bail plus long que celui des Gunners.
La joueuse de 31 ans quittera donc le club cet été, après neuf ans passés dans le nord de Londres au cours desquels elle aura disputé 258 matchs, inscrit 83 buts et terminé en tête du classement des meilleures passeuses de l’histoire de la WSL. Ses performances ont contribué aux succès d’Arsenal : un titre de championne de WSL, trois Coupes de la Ligue, la Ligue des champions et la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA.
« Beth a apporté une contribution énorme à notre club de football au cours de ces neuf années et restera dans l’histoire comme l’une de nos meilleures attaquantes et une légende du club », a déclaré Clare Wheatley, directrice du football féminin des Gunners. « Beth est une personne vraiment exceptionnelle et sera toujours la bienvenue à Arsenal. Je sais que nos supporters se joindront à moi pour lui souhaiter bonheur et succès dans ses projets futurs. »
Arsenal annonce trois départs alors que la saison touche à sa fin
Mead n'est pas la seule joueuse à faire ses adieux aux supporters cette semaine : Arsenal disputera mercredi soir son dernier match à domicile contre Everton, avant de se rendre à Liverpool samedi pour conclure sa saison. Plus tôt dans la journée, le club a annoncé les départs de deux autres joueuses, Laia Codina et Victoria Pelova, en fin de contrat.
Pelova, arrivée en janvier 2023, avait immédiatement apporté un impact très positif, mais elle a connu un sérieux revers à l’été 2024 en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur. Cette blessure l’a tenue éloignée des terrains pendant neuf mois et, depuis son retour, l’internationale néerlandaise n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.
Codina, elle, n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Titulaire lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2023 remportée par l’Espagne face à l’Angleterre, elle a rejoint Arsenal immédiatement après, mais n’a été alignée que cinq fois en WSL lors de sa première saison, quatre fois la suivante et cinq fois cette année, malgré les blessures qui ont touché les Gunners en défense centrale.
Malgré tout, les deux joueuses s’en vont après avoir contribué aux récents succès d’Arsenal, ayant chacune remporté la Ligue des champions et la Champions Cup ; Codina a par ailleurs conquis une Coupe de la Ligue et Pelova deux.
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Faut-il s’attendre à des départs ou à des prolongations de contrat ? L’avenir de deux stars d’Arsenal demeure incertain.
Arsenal pourrait encore annoncer d'autres départs. Kim Little, Leah Williamson, Stina Blackstenius et Steph Catley ont toutes prolongé leur contrat ces dernières semaines, alors que leurs bailes arrivaient à échéance, mais l'avenir de Katie McCabe et de Caitlin Foord reste incertain.
McCabe semblait partie, Manchester City étant sur le coup, mais le Telegraph a révélé la semaine dernière qu’Arsenal pourrait finalement lui proposer une prolongation. Concernant Foord, les Gunners ne souhaitaient pas la laisser partir le même été que Mead, afin de ne pas affaiblir davantage les ailes. Le départ de l’internationale anglaise pourrait donc inciter Foord à rester dans le nord de Londres.