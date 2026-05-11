Cette performance intervient à l’issue d’une saison au cours de laquelle Mead a joué un rôle clé, bien qu’elle n’ait été titularisée que dix fois par les Gunners en Super League féminine. Malgré ce temps de jeu limité, elle occupe encore la 5e place ex aequo du classement des contributrices directes aux buts en WSL, derrière Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum et Olivia Smith ; et seule Russo fait mieux qu’elle dans cette catégorie en Ligue des champions cette saison.

Reste que Mead demeure une influence majeure au plus haut niveau. Selon Arseblog, Arsenal souhaitait la conserver et lui avait proposé une nouvelle convention. Mais, Man City, fraîchement couronné champion de WSL et intéressé par son profil, serait « susceptible » de lui offrir un bail plus long que celui des Gunners.

La joueuse de 31 ans quittera donc le club cet été, après neuf ans passés dans le nord de Londres au cours desquels elle aura disputé 258 matchs, inscrit 83 buts et terminé en tête du classement des meilleures passeuses de l’histoire de la WSL. Ses performances ont contribué aux succès d’Arsenal : un titre de championne de WSL, trois Coupes de la Ligue, la Ligue des champions et la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA.

« Beth a apporté une contribution énorme à notre club de football au cours de ces neuf années et restera dans l’histoire comme l’une de nos meilleures attaquantes et une légende du club », a déclaré Clare Wheatley, directrice du football féminin des Gunners. « Beth est une personne vraiment exceptionnelle et sera toujours la bienvenue à Arsenal. Je sais que nos supporters se joindront à moi pour lui souhaiter bonheur et succès dans ses projets futurs. »