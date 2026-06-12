Beth Mead apporte la profondeur dont Manchester City a besoin pour son retour en Ligue des champions : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un genre d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de camp, tandis que les London City Lionesses établissaient un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi mouvementé : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait dépasser celui de Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient partir si leurs clubs recevaient une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de l’intersaison.

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