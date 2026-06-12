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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Beth Mead apporte la profondeur dont Manchester City a besoin pour son retour en Ligue des champions : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Manchester City Women
Arsenal Women
B. Mead
WSL Série printemps
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 s’ouvre et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin : Alexia Putellas, Sam Kerr et Georgia Stanway devraient changer de club dans les prochaines semaines. Les rumeurs circulent depuis des semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un genre d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de camp, tandis que les London City Lionesses établissaient un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi mouvementé : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait dépasser celui de Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient partir si leurs clubs recevaient une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de l’intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient depuis longtemps à devoir se séparer de plusieurs joueurs de l’équipe première cet été, en raison de l’arrivée à échéance d’une multitude de contrats. Toutefois, certaines informations laissaient entendre que Mead faisait partie des joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession qu’en dehors du ballon, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Man City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa menace offensive. Note : D

    Pour Man City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Offrir un contrat de trois ans à une joueuse qui vient d’avoir 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise livre des performances de haut niveau depuis des années et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club doit élargir son effectif, d’autant plus qu’un retour en Ligue des champions est attendu. Polyvalente, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Mead répond précisément à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec la Coupe du monde qui se profile l’année prochaine, le temps de jeu sera vital pour la joueuse lors de la saison à venir si elle veut jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – si l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif offensif de City étant très fourni, mais la rotation sera indispensable si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rester compétitive sur quatre tableaux. Mead devrait donc obtenir suffisamment de temps de jeu pour s’imposer dans le onze. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans auprès d’un grand club à 31 ans constitue un bel aboutissement, tout comme les retrouvailles avec sa compère Vivianne Miedema, auteur d’une saison brillante sous le maillot citizen. Note : B

    • Publicité
  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a été pour le moins surprenante. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise en fasse une solution récurrente aux problèmes de blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe pour l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, surtout face à un concurrent direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement astucieux. Les Blues ont devancé Manchester City, fraîchement couronné champion de WSL, qui convoitait également McCabe pour renforcer un secteur défensif clé. La saison passée, Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman se sont succédé à gauche, sans véritable réussite. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle exprime son potentiel offensif, tandis que Buurman peut désormais s’imposer en tant que défenseure centrale, poste où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste dans le football féminin, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival, après onze années qui l’ont consacrée comme une légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans, internationale de haut niveau, saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions élevées. En souhaitant rester en Angleterre, ses options étaient forcément limitées. Chez les Blues, elle s’imposera d’emblée comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club parvient à oublier une saison décevante et à retrouver son niveau de référence des dix dernières années. Compte tenu de ses réserves sur le rôle proposé par Arsenal, ce changement représente un vrai plus sur le plan personnel. Note : B