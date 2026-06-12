L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : Chelsea serait déjà prêt à investir plus encore pour la prodige suédoise Felicia Schroder.

Schroder fait partie de ces joueuses encore sous contrat mais susceptibles de partir, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient aussi changer d’air en cas d’offre convaincante. Sans oublier les nombreuses agentes libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les éventuelles perdantes – de cette intersaison.

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