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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Beth Mead apporte la profondeur dont Manchester City a besoin pour son retour en Ligue des champions : GOAL évalue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Manchester City Women
Arsenal Women
B. Mead
WSL Série printemps
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 est ouvert et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin. Des joueuses de renom telles qu’Alexia Putellas, Sam Kerr et Georgia Stanway devraient changer de club dans les prochaines semaines ou mois. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : Chelsea serait déjà prêt à investir plus encore pour la prodige suédoise Felicia Schroder.

Schroder fait partie de ces joueuses encore sous contrat mais susceptibles de partir, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient aussi changer d’air en cas d’offre convaincante. Sans oublier les nombreuses agentes libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les éventuelles perdantes – de cette intersaison.

Consultez l’ensemble de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient déjà à perdre plusieurs éléments de l’équipe première cet été, la faute à de nombreux contrats arrivant à échéance. Pourtant, selon les informations disponibles, Mead figurait parmi les joueuses que le club souhaitait retenir. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession qu’en dehors du ballon, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Man City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa menace offensive. Note : D

    Pour Man City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Proposer un contrat de trois ans à une joueuse qui vient d’avoir 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise affiche des performances régulières au plus haut niveau depuis des années et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club doit élargir son effectif, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Polyvalente, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Mead répond précisément à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec la Coupe du monde qui se profile l’année prochaine, le temps de jeu sera vital pour la joueuse lors de la saison à venir si elle veut jouer un rôle clé avec l’Angleterre au Brésil – si l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif citizen étant très fourni, mais la rotation sera indispensable si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc obtenir suffisamment de temps de jeu pour s’imposer dans le onze. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans avec un club de premier plan à 31 ans constitue une belle marque de confiance, tout comme les retrouvailles avec sa partenaire Vivianne Miedema, auteur d’une saison remarquée avec City. Note : B

    • Publicité
  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a été pour le moins surprenante. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise en fasse une solution clé pour pallier les blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe pour l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, surtout face à un concurrent direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur pour les Blues, d’autant plus savoureux qu’ils ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout frais champions de WSL, qui la courtisaient pour combler un secteur déficient. La saison passée, Chelsea a tourné avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman à gauche, sans trouver la formule idéale. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle exprime son potentiel offensif, tandis que Buurman peut désormais s’imposer en défense centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : Si de nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival après onze années passées à se forger un statut de légende, la joueuse de 30 ans reste au sommet de son art et saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions affirmées. Elle s’intègre parfaitement aux Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club laisse derrière lui une saison décevante pour retrouver le niveau qui a fait sa renommée durant la majeure partie de la décennie écoulée. Comme elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, c’est un vrai plus pour elle sur le plan personnel. Note : B