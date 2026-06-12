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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Beth Mead apporte la profondeur dont Manchester City a besoin pour rester dans la course aux titres avant le retour en Ligue des champions : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Manchester City Women
B. Mead
Arsenal Women
WSL Série printemps
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 est ouvert et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin. Des stars telles qu’Alexia Putellas, Sam Kerr et Georgia Stanway devraient changer de club dans les prochaines semaines et mois. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi agité : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert dépasserait celui de Geyoro.

La Suédoise, encore sous contrat, pourrait tout de même changer d’air, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la joueuse de Chelsea Mayra Ramirez, susceptibles de partir si leurs clubs respectifs reçoivent une offre convaincante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement de l’été. Suivez notre baromètre des gagnantes et des perdantes du mercato en temps réel.

Consultez notre tableau des notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (d’Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient depuis longtemps à devoir se séparer de plusieurs joueurs de l’équipe première cet été, en raison d’une multitude de contrats arrivant à échéance.Toutefois, certaines informations laissaient entendre que Mead faisait partie des joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession qu’en dehors du ballon, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Man City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa menace offensive. Note : D

    Pour Man City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Offrir un contrat de trois ans à une joueuse qui vient d’avoir 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise affiche des performances de haut niveau depuis des années et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, tout en préparant son retour en Ligue des champions, le club doit élargir son effectif. Polyvalente, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Mead répond précisément à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : En vue de la Coupe du monde l’an prochain, elle a absolument besoin de temps de jeu pour postuler à un rôle clé avec l’Angleterre au Brésil, si les Three Lions se qualifient. Ce transfert ne lui garantit pas pour autant une place de titulaire, l’effectif citizen étant particulièrement fourni, mais la rotation s’imposera si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rester compétitive sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions de jouer, et ainsi de s’imposer dans le onze. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans auprès d’un cador du circuit, à 31 ans, constitue une belle marque de confiance, tout comme les retrouvailles avec sa compagne Vivianne Miedema, déjà décisive pour City la saison passée. Note : B

    • Publicité
  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a été pour le moins surprenante. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise en fasse une solution récurrente aux problèmes de blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe pour l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter leur manque de clairvoyance, d’autant que la joueuse renforce désormais un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur pour les Blues, d’autant plus savoureux qu’ils ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout frais champion de WSL et initialement destiné à accueillir la star irlandaise pour combler un besoin réel. La saison passée, Chelsea a tourné avec plusieurs solutions à gauche : Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, sans véritable propriétaire du poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle exprime son potentiel offensif, tandis que Buurman peut désormais s’imposer en défense centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : Si de nombreux fans d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival après onze années passées sous le maillot des Gunners, la joueuse de 30 ans reste au sommet de son art et saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions élevées. Chez les Blues, elle s’imposera d’emblée comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club laisse derrière lui une saison décevante pour retrouver le niveau qui a été le sien durant la majeure partie de la décennie écoulée. Compte tenu de son désaccord avec Arsenal au sujet de son rôle, ce changement représente un véritable plus sur le plan personnel. Note : B