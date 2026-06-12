Beth Mead apporte la profondeur dont Manchester City a besoin pour rester dans la course aux titres avant le retour en Ligue des champions : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi agité : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert dépasserait celui de Geyoro.

La Suédoise, encore sous contrat, pourrait tout de même changer d’air, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la joueuse de Chelsea Mayra Ramirez, susceptibles de partir si leurs clubs respectifs reçoivent une offre convaincante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement de l’été. Suivez notre baromètre des gagnantes et des perdantes du mercato en temps réel.

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