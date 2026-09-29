J'aurais connu un grand succès si j'étais resté avec Al Ahly, et j'ai ressenti de la déception après mon départ de Zamalek

Voici pourquoi Al Ahly domine et Zamalek souffre en Ligue des champions d'Afrique

Les « équilibres » m'ont épuisé à Zamalek, et le départ de Zizo a affecté mon parcours avec le club

J'ai été privé de la Roshn Saudi League par une « décision injuste », et attendez-vous à voir Al-Ula parmi les grands d'Arabie saoudite

Le Portugais José Peseiro possède un long parcours d'entraîneur qui l'a mené à différentes étapes en Europe, en Afrique et en Asie, mais il conserve une relation particulière avec le football égyptien et saoudien, après avoir vécu plus d'une expérience avec des clubs et des sélections dans les deux pays.

Peseiro fait actuellement son retour sur la scène saoudienne par la porte d'Al-Ula, dont il assure l'entraînement en deuxième division, plaçant parmi ses priorités l'objectif de la montée en Roshn Saudi League professionnelle, puis la transformation de l'équipe en l'un des grands prétendants au titre dans un avenir proche.

Peseiro avait déjà vécu deux courtes expériences avec les deux pôles du football égyptien. Il a dirigé Al Ahly entre octobre 2015 et janvier 2016, lorsqu'il a demandé à partir pour entraîner le FC Porto au Portugal, avant de revenir au championnat égyptien près d'une décennie plus tard pour prendre les rênes de Zamalek entre février et mai 2025, dans une expérience qui fut riche en événements marquants malgré sa courte durée.

Entre les deux expériences, l'entraîneur portugais est passé par un certain nombre d'étapes remarquables, parmi lesquelles Porto, le Sporting Lisbonne et Braga dans son pays, le Portugal. Il a également dirigé la sélection du Nigeria, qu'il a menée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Dans la première partie de son entretien avec Kooora, Peseiro parle de ses deux expériences avec Al Ahly et Zamalek, et révèle la différence qu'il a perçue entre les deux clubs sur le plan institutionnel et interne. Il aborde également les raisons qui, selon lui, expliquent la différence de résultats entre les deux équipes en Ligue des champions d'Afrique au fil des ans, et évoque les conditions de son travail avec Zamalek ainsi que les décisions qui l'ont contraint à composer avec ce qu'il a qualifié d'« équilibres » au sein du club.

L'entraîneur portugais évoque aussi le transfert d'Ahmed Sayed « Zizo » de Zamalek à Al Ahly, et son impact sur son équipe à cette période. Voici le texte de l'entretien :