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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora.com
Loai Mohamed
Traduit par

Beseiro dans un entretien à Kooora (1/2) : voici la vraie différence entre Al Ahly et Zamalek, et l'unique raison du recul du niveau de Zizo

J. Peseiro
Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ula
Zizo
Portugal
Égypte
Arabie saoudite

J'aurais connu un grand succès si j'étais resté avec Al Ahly, et j'ai ressenti de la déception après mon départ de Zamalek

Voici pourquoi Al Ahly domine et Zamalek souffre en Ligue des champions d'Afrique

Les « équilibres » m'ont épuisé à Zamalek, et le départ de Zizo a affecté mon parcours avec le club

J'ai été privé de la Roshn Saudi League par une « décision injuste », et attendez-vous à voir Al-Ula parmi les grands d'Arabie saoudite

Le Portugais José Peseiro possède un long parcours d'entraîneur qui l'a mené à différentes étapes en Europe, en Afrique et en Asie, mais il conserve une relation particulière avec le football égyptien et saoudien, après avoir vécu plus d'une expérience avec des clubs et des sélections dans les deux pays.

Peseiro fait actuellement son retour sur la scène saoudienne par la porte d'Al-Ula, dont il assure l'entraînement en deuxième division, plaçant parmi ses priorités l'objectif de la montée en Roshn Saudi League professionnelle, puis la transformation de l'équipe en l'un des grands prétendants au titre dans un avenir proche.

Peseiro avait déjà vécu deux courtes expériences avec les deux pôles du football égyptien. Il a dirigé Al Ahly entre octobre 2015 et janvier 2016, lorsqu'il a demandé à partir pour entraîner le FC Porto au Portugal, avant de revenir au championnat égyptien près d'une décennie plus tard pour prendre les rênes de Zamalek entre février et mai 2025, dans une expérience qui fut riche en événements marquants malgré sa courte durée.

Entre les deux expériences, l'entraîneur portugais est passé par un certain nombre d'étapes remarquables, parmi lesquelles Porto, le Sporting Lisbonne et Braga dans son pays, le Portugal. Il a également dirigé la sélection du Nigeria, qu'il a menée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Dans la première partie de son entretien avec Kooora, Peseiro parle de ses deux expériences avec Al Ahly et Zamalek, et révèle la différence qu'il a perçue entre les deux clubs sur le plan institutionnel et interne. Il aborde également les raisons qui, selon lui, expliquent la différence de résultats entre les deux équipes en Ligue des champions d'Afrique au fil des ans, et évoque les conditions de son travail avec Zamalek ainsi que les décisions qui l'ont contraint à composer avec ce qu'il a qualifié d'« équilibres » au sein du club.

L'entraîneur portugais évoque aussi le transfert d'Ahmed Sayed « Zizo » de Zamalek à Al Ahly, et son impact sur son équipe à cette période. Voici le texte de l'entretien :

  • AlUla dispose d'un projet clair, mais les nouveaux projets subissent souvent des pressions pour obtenir des résultats rapides. Comment trouvez-vous l'équilibre entre la construction d'une équipe pour l'avenir et les exigences de réussite immédiate ?

    Dans le football moderne, et particulièrement en Arabie saoudite, il n'y a pas de temps sans résultats. À AlUla, le projet est ambitieux et dépasse les limites du terrain, pour englober également la culture et l'organisation. Notre attention se concentre, dans la réalisation de cet équilibre, sur l'organisation et l'efficacité.

    La saison dernière, nous étions très proches de décrocher la montée en Saudi Pro League. Alors que nous avions réuni sur le terrain les points nécessaires pour assurer la montée, 3 points nous ont été retirés administrativement, dans une décision extrêmement injuste. Avec la direction et la structure organisationnelle dont nous disposons, et avec la qualité des joueurs que compte notre effectif, nous avons une confiance totale en la conquête du titre cette saison.

  • Pensez-vous qu'Al-Ula pourrait devenir à l'avenir l'un des clubs candidats au titre de la Saudi Pro League ?

    Sans aucun doute. Et c'est précisément la raison qui m'a poussé à accepter le défi d'entraîner en deuxième division saoudienne. Al-Ula est en train d'être bâti pour devenir une belle histoire de réussite. Nous ne voulons pas être une équipe qui promet beaucoup avant de disparaître ; nous voulons au contraire la stabilité. Le chemin exige de la patience, mais l'organisation que je constate ici est de tout premier ordre.

  • Si l'on vous accordait un budget illimité et la liberté de recruter un seul joueur pour devenir le visage du projet d'AlUla, qui choisiriez-vous ?

    Je suis très heureux des joueurs qui composent mon équipe. Nous avons déjà fait nos choix. Et depuis ce moment, nos joueurs sont les meilleurs.

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    Passons à l'Égypte. En tant que l'un des rares entraîneurs à avoir dirigé à la fois Al Ahly et Zamalek, quelle est la véritable différence entre les deux clubs en coulisses, loin de l'image que connaissent les supporters ?

    Al Ahly se distingue par sa stabilité institutionnelle et une structure décisionnelle très claire, ce qui permet des opérations plus fluides. À l'inverse, Zamalek est un club animé par des émotions et une passion immenses, ce qui crée un environnement plus instable.

    Ce sont deux forces différentes : l'une repose sur la méthode, l'autre sur l'engagement émotionnel de ses supporters. Ce fut un honneur pour moi d'entraîner les deux plus grands clubs d'Afrique.

  • Avez-vous le sentiment que vos expériences avec Al Ahly et Zamalek n'ont pas bénéficié de suffisamment de temps pour être jugées équitablement, et y a-t-il eu des circonstances qui ont rendu ces deux projets plus difficiles que ce que vous aviez prévu ?

    J'ai dit à plusieurs reprises que je n'aurais pas dû quitter Al Ahly lorsque Porto m'a appelé pour devenir son entraîneur. J'aurais connu un grand succès, je n'en ai aucun doute, car nous avions une équipe formidable qui était, à mon avis, la meilleure d'Afrique à l'époque.

    À Zamalek, j'ai été confronté à plusieurs circonstances qui ont perturbé mon travail. J'ai néanmoins réussi à mener l'équipe jusqu'à la finale de la Coupe d'Égypte, qu'elle a remportée par la suite. J'ai été déçu de ne pas être celui qui a disputé cette finale.

  • Selon vous, pourquoi le Zamalek a-t-il globalement souffert en Ligue des champions d'Afrique, alors que son rival Al Ahly a dominé la compétition pendant des années ?

    La réponse réside dans la continuité. Pour s'imposer à l'échelle continentale, il faut une structure qui protège le travail de l'entraîneur et qui préserve la stabilité de l'effectif. Et Al Ahly a réussi à instaurer cette stabilité de manière plus efficace.

  • Si tu reçois une nouvelle offre d'Al Ahly ou du Zamalek, pourrais-tu revenir ?

    Je fais partie d'un projet énorme, un grand défi qui suscite mon enthousiasme, me motive et m'inspire. Je ne pense pas à mon avenir, je me concentre uniquement sur mon travail quotidien avec Al-Ula.

  • Quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez prise durant votre passage au Zamalek, et dont les supporters n'ont pas totalement connu les raisons qui l'ont motivée ?

    Les décisions les plus complexes concernent le plus souvent la gestion des équilibres internes et la nécessité de protéger le groupe des influences extérieures. L'entraîneur doit rester fidèle à ses principes tactiques et disciplinaires, même lorsque ce n'est pas la solution la plus populaire à court terme.

  • Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

    J'ai été le dernier entraîneur à diriger Zizo au Zamalek avant son transfert à Al Ahly. Pensez-vous qu'il a commis une erreur en effectuant ce transfert, et pourquoi son niveau a-t-il baissé ?

    Le transfert entre les deux plus grands rivaux dans un pays comme l'Égypte impose une pression psychologique énorme. Zizo est un joueur professionnel et très talentueux, mais la performance sportive est fondamentalement liée à l'état psychologique. Et lorsque la stabilité psychologique est affectée, cela finit par se répercuter sur les prestations du joueur sur le terrain.

    Je sais que la perte de Zizo, au moment où elle s'est produite, à la veille du match contre Stellenbosch en quart de finale de la Coupe de la Confédération, a influé de manière décisive sur le résultat de cette rencontre, ainsi que sur mon parcours avec le Zamalek.