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Bernardo Silva vers l’Atlético Madrid ? Diego Simeone espère recruter le milieu portugais, figure emblématique de Manchester City, afin de l’attirer en Liga après son départ du club anglais
Un successeur de marque pour Griezmann
Selon Marca, le départ de Griezmann pour la MLS laisse un vide considérable dans l’effectif de Diego Simeone. Pour le combler, Madrid a choisi Silva comme successeur désigné : à 31 ans, la star portugaise doit assurer la compétitivité du club en Liga et sur la scène européenne.
Les Rojiblancos comptent faire de l’international portugais le fer de lance de leur projet, en lui garantissant un statut de star qu’il ne serait pas certain d’obtenir ailleurs. Si le départ de Griezmann laisse un vide en termes de buts et de leadership, le club estime que l’expérimenté Citizen possède le pedigree et l’expérience des grands rendez-vous nécessaires pour galvaniser le vestiaire sous le management exigeant de Simeone.
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Le marché des transferts déclenche une véritable course en Europe
Représenté par Jorge Mendes, Silva sera l’un des joueurs libres les plus convoités du mercato estival. Après avoir annoncé son départ de Manchester City au terme de neuf années couronnées de succès, il suscite l’intérêt de Barcelone – malgré la décision du club catalan de ne pas le recruter –, de Chelsea, de la Juventus et de l’AC Milan. Cependant, l’Atlético Madrid travaille d’arrache-pied en coulisses pour le convaincre que le Wanda Metropolitano est la meilleure destination pour le dernier contrat majeur de sa carrière.
L’absence de frais de transfert rend l’opération particulièrement attractive pour la direction colchonera, qui avait déjà étudié un dossier similaire pour Julian Brandt. Sa polyvalence constitue un atout majeur : il peut évoluer sur les deux ailes, en tant que meneur de jeu ou en soutien de l’attaquant. Son palmarès, forgé de 77 buts et 76 passes décisives en près de 459 matchs avec City, atteste du niveau d’excellence qu’il pourrait apporter à Madrid.
Simeone cherche un véritable leader naturel.
S’il admire bien sûr ses qualités techniques hors pair, Diego Simeone retient surtout l’intensité de travail et l’intelligence tactique de Bernardo Silva. C’est grâce à ce profil complet que le milieu portugais s’est imposé comme un maillon clé de la révolution tactique menée par Pep Guardiola en Premier League. L’Atlético Madrid entend en faire son visage incontesté, un statut que le joueur aurait davantage de mal à s’assurer à Barcelone, où émergent déjà des talents comme Lamine Yamal.
Les géants italiens Juventus et Milan, désireux de se reconstruire après des saisons domestiques décevantes, font également pression pour l’enrôler. Néanmoins, l’attrait d’un retour dans la péninsule ibérique et la promesse de briguer les plus grands titres en Espagne pourraient conférer aux Rojiblancos un avantage décisif dans les négociations, alors que Silva s’apprête à entamer le dernier chapitre de sa carrière au plus haut niveau.
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Des adieux émouvants à l’Etihad
Silva se prépare actuellement pour son dernier match avec Manchester City, dont le match nul contre Bournemouth a assuré la deuxième place en Premier League alors qu'Arsenal remportait le titre, avant de se concentrer sur la Coupe du monde avec le Portugal. Il a déjà clairement fait part de ses intentions aux supporters de City dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux. « Ce club m’a donné plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer », a-t-il déclaré, évoquant un parcours couronné de six titres de Premier League et, surtout, la consécration tant attendue en Ligue des champions en 2023.