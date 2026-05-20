Selon Marca, le départ de Griezmann pour la MLS laisse un vide considérable dans l’effectif de Diego Simeone. Pour le combler, Madrid a choisi Silva comme successeur désigné : à 31 ans, la star portugaise doit assurer la compétitivité du club en Liga et sur la scène européenne.

Les Rojiblancos comptent faire de l’international portugais le fer de lance de leur projet, en lui garantissant un statut de star qu’il ne serait pas certain d’obtenir ailleurs. Si le départ de Griezmann laisse un vide en termes de buts et de leadership, le club estime que l’expérimenté Citizen possède le pedigree et l’expérience des grands rendez-vous nécessaires pour galvaniser le vestiaire sous le management exigeant de Simeone.