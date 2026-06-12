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Bernardo Silva s'est mis d'accord avec le Real Madrid, tandis que José Mourinho se rapproche d'une première recrue retentissante depuis son retour au Bernabéu
Silva s’apprête à rejoindre Madrid après des négociations éclair
Le Real Madrid a trouvé un accord pour recruter Silva, dans le cadre d’une opération éclair. Selon Fabrizio Romano, les négociations n’ont duré que 36 heures avant que le club, le joueur et toutes les parties concernées ne paraphent l’accord définitif. Le milieu de terrain, dont le contrat à Manchester City expire à la fin du mois, s’apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre en Espagne après plusieurs saisons couronnées de succès à l’Etihad Stadium. Mourinho, récemment revenu sur le banc du Santiago Bernabéu, aurait fait de Silva sa cible prioritaire.
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Romano confirme l'accord, tandis que Silva avait déjà répondu aux rumeurs.
Romano a fait le point sur ce transfert via X. Il a écrit : « Bernardo Silva au Real Madrid, C'EST PARTI ! L'accord est conclu et le contrat approuvé. Un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire ; le Real Madrid a conclu cette affaire rapidement, en l'initiant il y a 36 heures et en la finalisant immédiatement. Mourinho voulait Bernardo, celui-ci a donné son accord et les négociations avancées dont on a parlé aujourd'hui sont confirmées à 100 %. »
Jusqu’ici, l’international portugais restait évasif au sujet de son avenir, notamment concernant une possible destination Barcelone.
Il avait alors déclaré : « Est-ce un rêve ? Je ne répondrai pas, car je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore pris de décision. Nous ne savons pas ce qui va se passer. »
Madrid a battu ses rivaux
Le succès annoncé du Real Madrid dans le recrutement de Silva représente une victoire importante face à ses rivaux nationaux, le Barça et l'Atlético de Madrid, qui étaient tous deux pressentis pour s'attacher les services du milieu de terrain. Ce transfert est d'autant plus remarquable que Silva devrait rejoindre le club en tant que joueur libre, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec Manchester City. Le Real Madrid s'adjoint ainsi les services d'un joueur doté d'une vaste expérience au plus haut niveau sans débourser de frais de transfert.
Après neuf saisons chez les Citizens, au cours desquelles il a contribué à six titres de champion d’Angleterre et à une Ligue des champions, le milieu de terrain quitte l’Étihad avec un bilan de 153 participations à des buts et la réputation d’être l’un des joueurs les plus influents de l’histoire de la Premier League.
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L'attention demeure portée sur les engagements internationaux.
L’annonce officielle interviendrait après la Coupe du monde 2026. D’ici là, Silva se consacrera aux engagements internationaux du Portugal avant d’entamer le prochain chapitre de sa carrière. Une fois son transfert acté, il rejoindra le projet de reconstruction de Mourinho au Bernabéu, où l’un des milieux de terrain les plus expérimentés et les plus titrés d’Europe sera attendu au tournant.