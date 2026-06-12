Bernardo Silva s'est mis d'accord avec le Real Madrid, tandis que José Mourinho se rapproche d'une première recrue retentissante depuis son retour au Bernabéu

Romano a fait le point sur ce transfert via X. Il a écrit : « Bernardo Silva au Real Madrid, C'EST PARTI ! L'accord est conclu et le contrat approuvé. Un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire ; le Real Madrid a conclu cette affaire rapidement, en l'initiant il y a 36 heures et en la finalisant immédiatement. Mourinho voulait Bernardo, celui-ci a donné son accord et les négociations avancées dont on a parlé aujourd'hui sont confirmées à 100 %. »

Jusqu’ici, l’international portugais restait évasif au sujet de son avenir, notamment concernant une possible destination Barcelone.

Il avait alors déclaré : « Est-ce un rêve ? Je ne répondrai pas, car je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore pris de décision. Nous ne savons pas ce qui va se passer. »



