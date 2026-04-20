Si Haaland a attiré les projecteurs grâce à son but, l’attaquant tenait à rendre hommage à son capitaine. Malgré sa taille plus modeste que celle du géant norvégien, Silva a brillé par ses interventions défensives, en particulier un dégagement de la tête crucial qui a repoussé un centre dangereux destiné à Viktor Gyokeres.

« Je me souviens de ce centre, quand il l'a repoussé de la tête, je lui ai dit qu'il était comme Cannavaro aujourd'hui », a plaisanté Haaland. Avant d’ajouter, avec sérieux : « Je ne vais pas en faire tout un plat, mais Bernie, tu as été vraiment bon, comme d'habitude. »