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Bernardo Silva rend hommage à Erling Haaland, qu’il surnomme un « animal », après la « très large » victoire de Manchester City sur Arsenal, son principal rival pour le titre
La puissance physique de Haaland lui vaut des éloges
Le choc très attendu entre les deux meilleures équipes du championnat a été marqué par un duel titanesque entre Haaland et le défenseur d’Arsenal Gabriel Magalhaes. Haaland a finalement pris le dessus, repoussant le Brésilien pour marquer le but de la victoire à la 65e minute, un but qui a fait basculer la course au titre en faveur de la moitié bleue de Manchester. Après la rencontre, Silva a salué l’effort extraordinaire de son coéquipier. « Erling a été fantastique aujourd’hui, il s’est battu pour chaque ballon », a déclaré Silva à Sky Sports. « Ce n’est pas facile face à deux défenseurs centraux coriaces. Aujourd’hui, il s’est battu comme un animal. »
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Un retournement de situation majeur dans la course au titre
Grâce à ce succès, l’équipe de Pep Guardiola se retrouve à trois points des Gunners, et surtout, les Citizens disposent encore d’un match en retard. Silva a souligné l’importance de ce résultat, rappelant à quel point la donne de la saison a rapidement changé pour les champions en titre. « C’est très important, car cela nous place dans une position où, si nous remportons notre match en retard, nous serons à égalité de points. Il y a deux semaines, ce scénario semblait peu probable. Je suis heureux que nous puissions être à égalité de points », a expliqué Silva. « La saison est longue. Beaucoup de petits détails ne nous ont pas été favorables cette saison. Nous avons également manqué de chance sur certaines actions et raté beaucoup d’occasions. Nous aurions dû remporter beaucoup de matchs. Aujourd’hui, les choses ont tourné en notre faveur. Je suis vraiment heureux. »
Respect mutuel dans les rangs de la Ville
Si Haaland a attiré les projecteurs grâce à son but, l’attaquant tenait à rendre hommage à son capitaine. Malgré sa taille plus modeste que celle du géant norvégien, Silva a brillé par ses interventions défensives, en particulier un dégagement de la tête crucial qui a repoussé un centre dangereux destiné à Viktor Gyokeres.
« Je me souviens de ce centre, quand il l'a repoussé de la tête, je lui ai dit qu'il était comme Cannavaro aujourd'hui », a plaisanté Haaland. Avant d’ajouter, avec sérieux : « Je ne vais pas en faire tout un plat, mais Bernie, tu as été vraiment bon, comme d'habitude. »
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Gérer le combat contre Gabriel
L’après-midi de Haaland a été tout sauf tranquille, Gabriel s’étant fréquemment livré à des accrochages physiques avec l’attaquant, allant même jusqu’à lui déchirer son maillot à un moment donné. Il y a également eu ce moment critique où Gabriel a semblé donner un coup de tête à Haaland, ce qui a suscité des débats quant à savoir si le défenseur aurait dû recevoir un carton rouge. Revenant sur ce duel, Haaland a déclaré : « Je pense que c’est toujours comme ça, beaucoup de bagarres et ce genre de choses. C’est aux autres de décider si j’ai gagné ce duel ou non. J’ai marqué le but, donc j’ai gagné le duel à ce moment-là ; c’était un superbe but, un moment décisif, et nous avons gagné. »