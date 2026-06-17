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Bernardo Silva transfer grade GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Bernardo Silva, légende de Manchester City, pourrait avoir un impact à la Luka Modric au Real Madrid de José Mourinho : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta Bergame
Premier League
LaLiga
Serie A
FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année la plus attendue – et pas uniquement en raison de la Coupe du monde tous les quatre ans. La fin de la saison rime avant tout avec mercato. Le mercato 2026 s'annonce d'ores et déjà bouillant, avec plusieurs grands noms qui devraient s'engager dans des transactions mirobolantes avant la clôture du marché le 1er septembre.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Consultez l’intégralité de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, transfert gratuit)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo Silva est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, un milieu offensif à la fois travailleur et inventif, pilier de la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait le joueur idéal de Pep Guardiola, qui l’appréciait tant qu’il a versé quelques larmes lors de ses adieux émouvants à l’Etihad. Guardiola espérait le voir finir sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf saisons d’exception. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité vont cruellement manquer aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone. Pendant des mois, un départ vers le Camp Nou semblait acquis, jusqu’à ce que l’arrivée de José Mourinho au Santiago Bernabéu rebatte les cartes. Les plus belles années de Silva sont derrière lui, mais il a prouvé lors de la course au titre en Premier League la saison passée qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous, comme le montre sa performance éclatante contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Silva représente le modèle parfait pour les jeunes talents madrilènes : il incarne exactement ce que recherche Mourinho, ce mélange de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis des années. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était annoncé dans l’une des grandes écuries de Liga. Mais, à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il aura enfin l’occasion de porter le maillot d’un des géants historiques du continent. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça au sommet du football espagnol, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Europe est un défi qu’il relèvera avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’autrefois, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ex-capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, Silva possède l’expérience et les qualités pour suivre les traces de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et briller en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+


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  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : depuis son arrivée en 2022, malgré des débuts mitigés, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, alors qu’il a manifesté son souhait de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues devraient se satisfaire de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait sans doute baissé lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

    Côté Real Madrid : José Mourinho semble dicter la loi des Merengues, qui ouvrent le mercato par une recrue surprise. Après avoir déjà investi lourdement sur un autre arrière gauche l’été dernier pour rapatrier Álvaro Carreras en provenance du Benfica, le club n’a pas hésité à surveiller de près Cucurella, ciblé par son nouvel (et ancien) entraîneur. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui a affiché une certaine prudence sur le marché ces dernières années, et le joueur, dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois, devra rapidement justifier cet investissement. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais les Merengue doivent déjà se demander combien de saisons de haut niveau ils pourront tirer de lui. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’Espagnol a réussi son coup : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de son art. Il avait fait part de son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, et si l’Atlético le courtisait aussi, personne n’attendait son arrivée au Bernabéu. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à ses côtés. Toutefois, au vu du montant considérable de son transfert, il devra rapidement faire ses preuves sous peine de subir la foudre des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec le rival barcelonais. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. À son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans commençant à se faire sentir, Liverpool a anticipé son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et aurait même cédé Robertson dès le mercato d’hiver si le retour de Kostas Tsimikas de Rome avait pu se concrétiser. Problème : Kerkez ne s’est pas encore imposé à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a démontré à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances mitigées et il voulait jouer régulièrement en Premier League juste avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui garantir. Finalement, il a enchaîné plus de titularisations que prévu lors de la seconde partie de saison, ce qui lui permet d’arriver en forme côté nord-américain ; mais son départ était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, s’étaient pourtant manifestés pour le capitaine écossais. Du coup, son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation lors de la dernière journée interpelle. Néanmoins, l’arrivée de De Zerbi, capable de faire progresser l’effectif durant l’été, rend le projet londonien plus séduisant qu’en janvier. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus qu’à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, ce transfert confirme une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 millions d’euros à Salernitana en 2022, Ederson pourrait, si toutes les clauses additionnelles sont validées, rapporter près du double à son club formateur après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, ponctuées par une victoire historique en Ligue Europa. Si son remplacement s’annonce délicat, c’est précisément le talent de l’Atalanta : transformer des diamants bruts en actifs précieux, puis les céder au meilleur prix après quelques saisons. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur les rangs, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a finalement accepté de payer le prix demandé pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club souvent critiqué pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau sentinelle ; ils ont donc choisi un profil similaire, un autre Brésilien adroit dans l’interception et capable de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas aussi complet que Casemiro à son apogée, il représente tout de même une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir exprimer ses qualités dans un championnat qui lui convient à merveille. À la fois adroit dans la récupération et solide dans la conservation du ballon, il représente même une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se réinviter dans les plans de la sélection brésilienne. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de finalement le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de retenir l’attaquant suédois aurait épargné des remous inutiles au groupe d’Eddie Howe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre instable, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant appliqué, doué et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres réclamés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car les fonds perçus pour Isak ont déjà été dilapidés, et attirer des talents de premier plan s’annonce tout aussi ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre de Ligue des champions à leurs cibles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, montre que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Depuis ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut plus se livrer à des dépenses somptuaires ; aussi, débourser 80 millions d’euros pour Gordon dès que les comptes sont assainis interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au trio offensif, comme l’a reconnu Hansi Flick. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure qu’il y a eu surenchère. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait réévaluer l’image de ce transfert, et l’on rappelle que l’attaquant formé à Liverpool a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution offensive. Certes, Gordon répond au profil recherché par Flick et touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus économiques existaient ailleurs. Le Barça semble donc déjà retrouver ses vieux démons financiers. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’Anglais obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis des mois. Il a reconnu avoir été perturbé par les rumeurs l’envoyant à Liverpool, le club de sa ville natale pour lequel il supportait enfant, puis il semblait destiné au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le bât blesse pour l’attaquant de 25 ans : l’éventuelle arrivée de Julian Álvarez réduirait son exposition, mais la pression restera immense, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant s’imposer dans un effectif déjà bien fourni, et ce ne sera pas chose aisée. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison, en sait quelque chose : il est déjà considéré comme excédentaire au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va quitter Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle