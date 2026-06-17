Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : depuis son arrivée en 2022, malgré des débuts mitigés, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, alors qu’il a manifesté son souhait de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues devraient se satisfaire de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait sans doute baissé lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

Côté Real Madrid : José Mourinho semble dicter la loi des Merengues, qui ouvrent le mercato par une recrue surprise. Après avoir déjà investi lourdement sur un autre arrière gauche l’été dernier pour rapatrier Álvaro Carreras en provenance du Benfica, le club n’a pas hésité à surveiller de près Cucurella, ciblé par son nouvel (et ancien) entraîneur. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui a affiché une certaine prudence sur le marché ces dernières années, et le joueur, dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois, devra rapidement justifier cet investissement. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais les Merengue doivent déjà se demander combien de saisons de haut niveau ils pourront tirer de lui. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’Espagnol a réussi son coup : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de son art. Il avait fait part de son souhait de rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, et si l’Atlético le courtisait aussi, personne n’attendait son arrivée au Bernabéu. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à ses côtés. Toutefois, au vu du montant considérable de son transfert, il devra rapidement faire ses preuves sous peine de subir la foudre des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec le rival barcelonais. Note : A

Krishan Davis



