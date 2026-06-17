Bernardo Silva finalise son transfert gratuit au Real Madrid : l'icône de Manchester City rejoint José Mourinho

Nommé entraîneur du Real Madrid en début de mois, José Mourinho a immédiatement influé sur le mercato. Selon plusieurs sources, la présence du légendaire tacticien portugais aurait été décisive dans la décision de Silva de rejoindre les « Blancos » plutôt que d’autres cadors européens. Désireux de renouveler un effectif bredouille depuis deux saisons, le club merengue a donc recruté un joueur expérimenté et déjà couronné.

Si ses rivaux nationaux, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, étaient également sur le coup, The Athletic indique qu’ils ont finalement lâché prise. Une fois le Real en pole position, aucun autre club de Liga n’a surenchéri, laissant le champ libre au transfert. Le Real Madrid a officialisé l’opération dans un communiqué : « Le Real Madrid C. F. et Bernardo Silva sont parvenus à un accord pour que le joueur rejoigne le Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028. »







