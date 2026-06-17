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Bernardo Silva finalise son transfert gratuit au Real Madrid : l'icône de Manchester City rejoint José Mourinho
C’est le « facteur Mourinho » qui a fait la différence.
Nommé entraîneur du Real Madrid en début de mois, José Mourinho a immédiatement influé sur le mercato. Selon plusieurs sources, la présence du légendaire tacticien portugais aurait été décisive dans la décision de Silva de rejoindre les « Blancos » plutôt que d’autres cadors européens. Désireux de renouveler un effectif bredouille depuis deux saisons, le club merengue a donc recruté un joueur expérimenté et déjà couronné.
Si ses rivaux nationaux, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, étaient également sur le coup, The Athletic indique qu’ils ont finalement lâché prise. Une fois le Real en pole position, aucun autre club de Liga n’a surenchéri, laissant le champ libre au transfert. Le Real Madrid a officialisé l’opération dans un communiqué : « Le Real Madrid C. F. et Bernardo Silva sont parvenus à un accord pour que le joueur rejoigne le Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028. »
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L’ère se clôt à Manchester City
Le départ de Silva met fin à un passage légendaire à l’Etihad Stadium. Arrivé en provenance de Monaco en 2017, le milieu de terrain a été l’un des piliers de la révolution tactique de Pep Guardiola. Avec 460 apparitions à son actif, il est devenu l’un des chouchous des supporters grâce à son abattage sans faille et à son génie technique. Il quitte Manchester en grand vainqueur, quittant l’Angleterre comme le joueur le plus titré de l’histoire des Citizens après avoir remporté 19 trophées majeurs en neuf saisons.
Lors de son ultime exercice chez les Sky Blues, il a endossé un rôle de leader encore plus marquant en devenant capitaine après le départ de Kyle Walker. Fidèle à son endurance légendaire, il a enchaîné les 38 rencontres de Premier League, concluant la saison à la deuxième place tout en enrichissant son palmarès de la Carabao Cup et de la FA Cup.
La révolution du Bernabéu s’accélère
Florentino Pérez ne compte pas rester inactif après une période creuse pour le club. Silva est la dernière recrue de renom à s’engager, marquant un mercato qui s’annonce transformateur pour le géant espagnol. Le club a déjà renforcé sa défense en recrutant Marc Cucurella en provenance de Chelsea et devrait, selon toute vraisemblance, attirer Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter) pour reconquérir ses titres nationaux et européens.
L’arrivée d’un joueur du calibre de Silva envoie un signal fort au reste de l’Europe. Mourinho dispose désormais de l’un des moteurs créatifs les plus polyvalents du circuit pour lancer son deuxième mandat dans la capitale espagnole.
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde.
Malgré l’agitation médiatique autour de son avenir club, Silva se concentre actuellement sur ses obligations internationales. Le milieu de terrain fait partie de la sélection portugaise pour la Coupe du monde en cours, où il demeure un maillon essentiel du dispositif national. Il a abordé la compétition en pleine forme, après avoir disputé les deux matchs amicaux de préparation en juin avant de s’envoler pour la phase finale.
Les supporters madrilènes suivront donc avec attention ses performances sur la scène mondiale, avant qu’il ne rejoigne ses nouveaux coéquipiers pour la préparation d’avant-saison. Ce contrat de deux ans lui assure de rester au plus haut niveau du football européen jusqu’en juin 2028, date à laquelle il espère avoir ajouté des titres de champion d’Espagne à son palmarès déjà éblouissant.