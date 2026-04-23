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Bernardo Silva entre dans l’histoire de Manchester City en dépassant David Silva et devient le joueur le plus titré de l’histoire du club
Une nouvelle ère de domination s’ouvre pour le club, marquant le début d’une période de suprématie attendue sur les terrains.
La victoire à Turf Moor valait plus que trois points pour l’équipe de Pep Guardiola ; elle a offert à Bernardo Silva sa 215e victoire en Premier League. Le Portugais dépasse ainsi son ancien coéquipier David Silva, qui détenait jusqu’alors le record avec 214 succès lors de sa décennie légendaire à l’Etihad Stadium, selon le site officiel de Manchester City.
L’ascension de l’international portugais, arrivé en provenance de Monaco en 2017, atteste de sa longévité et de son poids dans l’effectif. Il occupe désormais seul le fauteuil de leader, devant l’Espagnol Silva, tandis que l’ancien gardien Ederson demeure le seul autre joueur de l’histoire du club à avoir franchi le seuil des 200 victoires, avec 205 succès à son actif.
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Le grand vainqueur
Les statistiques qui illustrent les exploits de Silva sont impressionnantes. Sur ses 453 apparitions toutes compétitions confondues avec Manchester City, 299 ont eu lieu en Premier League. Cela signifie que le joueur de 31 ans a remporté pas moins de 72 % de ses matchs dans l'élite du football anglais, un taux de victoire qui souligne son rôle de bras droit le plus fidèle de Guardiola sur le terrain.
Grimper dans les classements de tous les temps
Soirée de double célébration pour le capitaine de City : outre la victoire contre Burnley, il a fait son 453e match et dépassé la légende Mike Summerbee pour prendre la 8e place des joueurs les plus capés du club.
Depuis son arrivée il y a sept ans, aucun joueur n’a disputé plus de matches pour Manchester City que Bernardo. Sa polyvalence et son éthique de travail lui ont permis de durer plus longtemps et de surpasser de nombreux joueurs, passant d’un ailier technique à un milieu de terrain central complet, capable de contrôler le rythme de l’équipe.
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Un palmarès d’argenterie
Ce palmarès n’est qu’une facette de la brillante carrière de Silva à Manchester City. En huit saisons chez les Citizens, il a remporté pas moins de 19 titres majeurs. Ce bilan comprend six titres de Premier League, un total qui l’inscrit parmi l’élite des joueurs les plus titrés de l’histoire de la division. Seuls cinq joueurs, en effet, ont soulevé ce trophée plus souvent que la star portugaise.
Il partage actuellement le record interne avec Kevin De Bruyne et John Stones. Alors qu’il s’apprête à quitter l’Etihad à l’issue de la saison, le milieu de terrain reste un pilier d’une équipe toujours en lice pour de nouveaux trophées, ce qui pourrait lui offrir le statut de joueur le plus titré de l’histoire du club. Les supporters de City devront attendre le terme de l’exercice en cours pour célébrer pleinement sa carrière, mais sa place dans les annales est déjà acquise.