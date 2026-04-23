Bernardo Silva entre dans l’histoire de Manchester City en dépassant David Silva et devient le joueur le plus titré de l’histoire du club

La victoire à Turf Moor valait plus que trois points pour l’équipe de Pep Guardiola ; elle a offert à Bernardo Silva sa 215e victoire en Premier League. Le Portugais dépasse ainsi son ancien coéquipier David Silva, qui détenait jusqu’alors le record avec 214 succès lors de sa décennie légendaire à l’Etihad Stadium, selon le site officiel de Manchester City.

L’ascension de l’international portugais, arrivé en provenance de Monaco en 2017, atteste de sa longévité et de son poids dans l’effectif. Il occupe désormais seul le fauteuil de leader, devant l’Espagnol Silva, tandis que l’ancien gardien Ederson demeure le seul autre joueur de l’histoire du club à avoir franchi le seuil des 200 victoires, avec 205 succès à son actif.



