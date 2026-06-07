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Bernardo Silva dément avoir conclu un accord « de rêve » avec Barcelone, alors que la star de Manchester City réagit aux rumeurs de transfert
Silva garde toutes ses options ouvertes après la rencontre face au Portugal.
Après la rencontre amicale entre le Portugal et le Chili, Silva s’est montré direct au moment d’évoquer son avenir. Malgré les nombreuses rumeurs faisant état de négociations avancées avec les Blaugrana, le milieu de terrain a répété que sa décision n’était pas encore prise. Interrogé dans la zone mixte, le joueur de 31 ans a réaffirmé sa priorité : rejoindre un projet où il sera pleinement valorisé.
« Je n’ai pas encore pris de décision. Je veux rejoindre un club qui me veut, ça c’est sûr. Un club où je me sens utile », a-t-il tranché. Interrogé sur l’hypothèse d’un transfert au Camp Nou, il est resté évasif : « Un rêve ? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore décidé. On verra. »
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Mendes confirme qu’il attend de voir l’issue de la Coupe du monde.
La course pour s’attacher les services de Silva est devenue l’un des grands feuilletons de l’été, mais les supporters devront peut-être attendre plusieurs semaines avant d’obtenir une réponse définitive. Son agent, Jorge Mendes, s’est activé en coulisses pour faciliter un transfert vers la Liga, mais il a aussi précisé que son client ne signera pas tant qu’il est concentré sur ses obligations internationales.
« Bernardo se décidera après la Coupe du monde », a confié Mendes à l’expert en transferts Fabrizio Romano. Ce calendrier suggère donc que le Barça et les autres prétendants devront patienter jusqu’à la fin de la compétition nord-américaine avant que l’ex-capitaine de Manchester City ne fixe son choix.
Flick valide l'arrivée d'un vétéran
Bien que Silva approche de la fin de sa carrière, Hansi Flick est convaincu que le vétéran portugais peut apporter la flexibilité tactique dont le Camp Nou a tant besoin. L’entraîneur allemand avait initialement des réserves liées à l’âge du joueur, mais il a fini par reconnaître l’expérience de Silva et sa capacité à occuper plusieurs postes dans le dernier tiers du terrain.
Il voit en l’icône de Manchester City un atout pour gérer la charge de travail du jeune prodige Lamine Yamal. Autre atout : Silva serait prêt à accepter une baisse significative de salaire pour s’inscrire dans la stricte masse salariale du club catalan.
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L’ère se clôt à l’Etihad
Quel que soit son futur point de chute, le départ de Silva met fin à un règne légendaire de neuf ans à Manchester. Sous les ordres de Pep Guardiola, il est devenu l’emblème de la domination de City, remportant tous les trophées majeurs et portant souvent le brassard de capitaine lors des rencontres les plus décisives.
Le milieu de terrain a quitté les champions de Premier League en adressant un message émouvant aux supporters, revenant sur l’âge d’or qu’il a contribué à forger. Si l’Atlético Madrid et la Juventus restent en lice pour renforcer leur effectif, la préférence personnelle de Silva pour la vie en Catalogne maintient Barcelone en pole position pour le recruter, une fois sa décision prise après la Coupe du monde.