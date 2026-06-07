Bernardo Silva dément avoir conclu un accord « de rêve » avec Barcelone, alors que la star de Manchester City réagit aux rumeurs de transfert

Après la rencontre amicale entre le Portugal et le Chili, Silva s’est montré direct au moment d’évoquer son avenir. Malgré les nombreuses rumeurs faisant état de négociations avancées avec les Blaugrana, le milieu de terrain a répété que sa décision n’était pas encore prise. Interrogé dans la zone mixte, le joueur de 31 ans a réaffirmé sa priorité : rejoindre un projet où il sera pleinement valorisé.

« Je n’ai pas encore pris de décision. Je veux rejoindre un club qui me veut, ça c’est sûr. Un club où je me sens utile », a-t-il tranché. Interrogé sur l’hypothèse d’un transfert au Camp Nou, il est resté évasif : « Un rêve ? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore décidé. On verra. »



