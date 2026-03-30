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Bernardo Silva a officiellement fait savoir à Manchester City qu'il souhaitait partir
La fin d'une époque à l'Etihad
Selon Caught Offside, le joueur de 31 ans a officiellement informé le club qu'il quitterait le club cet été à l'expiration de son contrat, mettant ainsi un terme à un parcours de neuf ans couronné de succès en Premier League. Cette décision fait suite à une période d'incertitude durant laquelle les négociations concernant une éventuelle prolongation auraient été suspendues. Ayant remporté six titres de Premier League et la Ligue des champions, parmi un total de 16 trophées décrochés pendant son séjour en Angleterre, l'ancien joueur de Monaco s'en va en tant que légende incontestée du club. Son départ laissera un vide considérable dans un milieu de terrain qui suscite déjà des interrogations quant à sa stabilité à long terme.
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Le club prévoit une refonte en profondeur de son milieu de terrain
Le départ de Silva est considéré comme un coup dur pour le vestiaire, où il est perçu comme un leader naturel et un bras droit de Guardiola sur le plan tactique. Alors que Rodri, lauréat du Ballon d'Or 2024, est lui aussi pressenti pour rejoindre le Real Madrid, Manchester City se prépare déjà à l'après-duo légendaire de son milieu de terrain. Le club aurait identifié Sandro Tonali, de Newcastle, et Elliot Anderson, de Nottingham Forest, comme les candidats idéaux pour redynamiser son milieu de terrain dans les mois à venir.
Le rêve barcelonais de Silva et ses prétendants internationaux
Le joueur de 31 ans est depuis longtemps pressenti pour rejoindre la Liga, et il semblerait que sa priorité reste de jouer pour le Barça. Son agent, Jorge Mendes, s'est activement renseigné auprès de plusieurs grands clubs européens ; l'Atlético de Madrid, la Juventus et Naples seraient également dans la course, évaluant la faisabilité d'un transfert. Cependant, son arrivée au Camp Nou est loin d'être acquise. Les contraintes financières de Barcelone restent un obstacle, et des questions se posent en interne quant à la nécessité d'un nouveau milieu de terrain créatif compte tenu de l'effectif actuel. Silva serait prêt à accepter une baisse de salaire pour que le transfert se concrétise, mais le club catalan pourrait donner la priorité à d'autres postes, tels qu'un nouvel attaquant ou des renforts défensifs.
Au-delà des frontières de l'Europe, la Saudi Pro League a manifesté un intérêt significatif, plusieurs clubs étant prêts à offrir à l'international portugais un salaire mirobolant pour qu'il devienne la dernière recrue de renom au Moyen-Orient. De même, la Major League Soccer représente une option viable.
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Gérer le bruit médiatique lors d'une fin de saison décisive pour le titre
La publication de l'article sur le départ de Silva ajoute de la pression à une fin de saison déjà décisive, alors que City compte neuf points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League. La confrontation du 19 avril prochain à l'Etihad devient donc un match à ne pas manquer pour garder intacts ses espoirs de titre. Avec en plus un quart de finale de la FA Cup contre Liverpool qui se profile, Guardiola doit gérer avec brio le tapage médiatique autour de son fidèle bras droit pour s'assurer que la saison se termine par un trophée. Quelle que soit l'issue de la saison, la période de transition à l'Etihad a véritablement commencé.