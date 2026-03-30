Bernardo Silva a officiellement fait savoir à Manchester City qu'il souhaitait partir

Le joueur de 31 ans est depuis longtemps pressenti pour rejoindre la Liga, et il semblerait que sa priorité reste de jouer pour le Barça. Son agent, Jorge Mendes, s'est activement renseigné auprès de plusieurs grands clubs européens ; l'Atlético de Madrid, la Juventus et Naples seraient également dans la course, évaluant la faisabilité d'un transfert. Cependant, son arrivée au Camp Nou est loin d'être acquise. Les contraintes financières de Barcelone restent un obstacle, et des questions se posent en interne quant à la nécessité d'un nouveau milieu de terrain créatif compte tenu de l'effectif actuel. Silva serait prêt à accepter une baisse de salaire pour que le transfert se concrétise, mais le club catalan pourrait donner la priorité à d'autres postes, tels qu'un nouvel attaquant ou des renforts défensifs.

Au-delà des frontières de l'Europe, la Saudi Pro League a manifesté un intérêt significatif, plusieurs clubs étant prêts à offrir à l'international portugais un salaire mirobolant pour qu'il devienne la dernière recrue de renom au Moyen-Orient. De même, la Major League Soccer représente une option viable.