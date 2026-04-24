Bernardo Silva à Manchester United ?! Pourquoi ce transfert-surprise « n’aura jamais lieu », alors que la légende de City s’apprête à devenir libre de tout contrat

Interrogé par Paddy Power, Butt a encensé la personnalité et le talent de Silva tout en excluant fermement tout transfert. Il a présenté le milieu de terrain de City comme un joueur « phénoménal », capable de renforcer n’importe quelle équipe… sauf celle de United.

« C’est un joueur que tout le monde aimerait avoir », a déclaré Butt. « Il semble être un coéquipier sympathique que tout le monde adore. C’est un footballeur phénoménal, vraiment phénoménal. Il a l’air d’être quelqu’un de très bien aussi. »

« Aucun club au monde ne pourra se renforcer avec un joueur de son calibre, car il ne viendra jamais à Manchester United. Il a trop de respect pour Manchester City pour envisager ce transfert. Je ne suis pas sûr qu’il s’adapterait au système des Red Devils, et avec Bruno Fernandes déjà installé à son poste, il serait difficile de les aligner tous les deux dans la même équipe, n’est-ce pas ? »