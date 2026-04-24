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Bernardo Silva à Manchester United ?! Pourquoi ce transfert-surprise « n’aura jamais lieu », alors que la légende de City s’apprête à devenir libre de tout contrat
Butt met fin aux spéculations sur un transfert controversé de Silva vers un autre club de la ville.
Silva s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Premier League, mais l'hypothèse d'un transfert chez le rival de Manchester a été définitivement écartée. L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Butt, estime que même si n'importe quel club rêverait de recruter le joueur de 31 ans, un transfert à Old Trafford est hors de question.
Bien que le joueur soit libre de tout contrat cet été, Butt assure que la loyauté de l’international portugais envers les Citizens est trop solide. Silva a remporté tous les grands trophées sous les ordres de Pep Guardiola, et l’ancien membre de la « Class of ’92 » est convaincu que le meneur de jeu ne prendra jamais le risque de compromettre son héritage à l’Etihad en rejoignant les Red Devils.
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La star portugaise manifeste un profond respect pour Manchester City.
Interrogé par Paddy Power, Butt a encensé la personnalité et le talent de Silva tout en excluant fermement tout transfert. Il a présenté le milieu de terrain de City comme un joueur « phénoménal », capable de renforcer n’importe quelle équipe… sauf celle de United.
« C’est un joueur que tout le monde aimerait avoir », a déclaré Butt. « Il semble être un coéquipier sympathique que tout le monde adore. C’est un footballeur phénoménal, vraiment phénoménal. Il a l’air d’être quelqu’un de très bien aussi. »
« Aucun club au monde ne pourra se renforcer avec un joueur de son calibre, car il ne viendra jamais à Manchester United. Il a trop de respect pour Manchester City pour envisager ce transfert. Je ne suis pas sûr qu’il s’adapterait au système des Red Devils, et avec Bruno Fernandes déjà installé à son poste, il serait difficile de les aligner tous les deux dans la même équipe, n’est-ce pas ? »
Selon les dernières informations, Manchester United aurait manqué l’opportunité de recruter John Stones.
Lors d’un récent échange sur les piliers de Manchester City, Nicky Butt a révélé que les Red Devils avaient failli recruter John Stones avant son arrivée chez les Citizens. « United a eu l’occasion de signer John alors que je travaillais encore au club », a-t-il expliqué. « Nous avons discuté avec lui pour qu’il nous rejoigne. »
« United avait eu l’occasion de recruter John avant qu’il ne rejoigne City, à l’époque où je travaillais là-bas », a-t-il expliqué. « Nous lui avions parlé de rejoindre le club. Il a été un joueur phénoménal pour Man City. C’était l’un de mes joueurs préférés à regarder quand il était en forme, qu’il jouait chaque semaine et qu’il montait au milieu de terrain. C’est un footballeur très agréable à regarder. »
« Un peu comme Rio Ferdinand. Il était plus à l’aise que Rio dans ses montées au milieu de terrain, mais je pense que Rio était un meilleur défenseur dans son rôle derrière. Quel footballeur ! Il a connu une carrière phénoménale et, où qu’il aille, il continuera à briller. »
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Silva évalue ses options alors que la période des transferts approche
À l’approche du mercato estival, l’avenir de Silva demeure l’un des grands sujets de discussion, plusieurs cadors européens surveillant de près sa situation. Si Manchester United semble désormais hors course, le milieu de terrain est depuis longtemps pressenti pour rejoindre la Liga, Barcelone et le Real Madrid étant fréquemment cités comme destinations potentielles. En interne, les Red Devils ont pour priorité de recruter un milieu capable de compléter Bruno Fernandes plutôt que de lui disputer sa place.