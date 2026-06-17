Bernardo Silva a incarné avec brio la philosophie de Guardiola à Manchester City. Polyvalent, créatif et discipliné tactiquement, il a joué un rôle clé dans les plus grands succès du club, aussi bien en Angleterre qu’en Europe. En neuf saisons, il a disputé 460 matchs, marqué 76 buts et délivré 77 passes décisives, contribuant à la conquête de 20 titres, dont six championnats d’Angleterre et une Ligue des champions. Il est devenu le joueur le plus capé sous les ordres de Guardiola et l’un des plus influents de son système.

Mais le scénario a surpris : alors que son transfert vers le FC Barcelone semblait imminent, il a finalement opté pour le Real Madrid, quelques jours après l’annonce de la nomination de José Mourinho à la tête de l’équipe pour trois ans. Il devrait jouer un rôle clé dans la reconstruction du milieu de terrain merengue afin de lui redonner son éclat, considérablement estompé par les départs de Luka Modrić et Toni Kroos.

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