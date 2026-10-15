Beppe Bergomi, ancien défenseur de l'Inter et de l'équipe d'Italie, revient sur Inter-Bruges (3-4) dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Il analyse en particulier la prestation de Nicolò Tresoldi, attaquant italo-allemand de 22 ans, auteur de trois des quatre buts de l'équipe belge : « Il est fort. Mais si j'analyse ses buts : il en a marqué un sur penalty, un autre lui a été offert et, sur le dernier, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond. Je reconnais qu'il est fort, mais allons au-delà de ces buts et analysons sa prestation. »



