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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Bergomi : « Tresoldi est fort, mais il a marqué un but sur penalty, un autre lui a été offert et, sur le troisième, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond. »

N. Tresoldi
G. Bergomi
Italie
Inter

L’ancien défenseur de l’Inter évoque l’attaquant de 22 ans du Club Bruges, auteur d’un triplé contre l’Inter.

Beppe Bergomi, ancien défenseur de l'Inter et de l'équipe d'Italie, revient sur Inter-Bruges (3-4) dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Il analyse en particulier la prestation de Nicolò Tresoldi, attaquant italo-allemand de 22 ans, auteur de trois des quatre buts de l'équipe belge : « Il est fort. Mais si j'analyse ses buts : il en a marqué un sur penalty, un autre lui a été offert et, sur le dernier, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond. Je reconnais qu'il est fort, mais allons au-delà de ces buts et analysons sa prestation. »


  • Bergomi ajoute : « Je connais la valeur de ce garçon, qui doit maintenant décider s’il représentera l’Italie ou l’Allemagne. Il a des qualités, mais je ne sais pas ce qu’il pourrait choisir. Je me pose une question : que ressent ce garçon au fond de lui ? Lui seul le sait. Tout ce que je sais, c’est qu’il vaut mieux qu’il ne fasse pas un choix uniquement par opportunité, en se disant : “Je vais peut-être là-bas parce que j’y jouerai davantage.” J’espère qu’il regardera au fond de lui et choisira avec le cœur. »


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