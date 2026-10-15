Beppe Bergomi, ancien défenseur de l'Inter et de l'équipe d'Italie, revient dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport sur le match Inter-Bruges (3-4), en analysant notamment la prestation de Nicolò Tresoldi, attaquant italo-allemand de 23 ans, auteur de trois des quatre buts de l'équipe belge : « Il est fort. Mais si j'analyse ses buts : il en a marqué un sur penalty, un autre lui a été offert et, sur le dernier, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond. Je reconnais qu'il est fort, mais allons au-delà de ces buts et analysons sa prestation. »
Getty Images / Calciomercato
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Bergomi : « Tresoldi est fort, mais il a marqué un but sur penalty, un autre lui a été offert et, sur le dernier, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond. »
Bergomi ajoute : « Je connais la valeur de ce garçon, qui va maintenant devoir décider s’il veut représenter l’Italie ou l’Allemagne. Il a des qualités, mais je ne sais pas ce qu’il choisira. Je me pose toutefois une question : que ressent-il au fond de lui ? Lui seul le sait. Tout ce que je sais, c’est qu’il vaut mieux qu’il ne fasse pas un choix par simple opportunisme, en se disant : "Peut-être que je vais aller là-bas parce que j’y jouerai davantage." J’espère qu’il regardera au fond de lui et choisira avec son cœur. »
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