Bergomi : « Tonali a chassé les démons. Nous devons compter sur Pio Esposito. Pour moi aussi, la Bosnie est un meilleur choix que le Pays de Galles. »

Beppe Bergomi connaît très bien les tensions et le poids du maillot de l'Italie. En 1982, il a remporté la Coupe du monde avec l'Italie alors qu'il était pratiquement un débutant, et il aimerait retrouver cette tension positive, et non négative, chez les Azzurri qui, demain soir, mardi 31 mars 2026 à partir de 20h45 à Zenica, affronteront la Bosnie en finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026.





S'adressant à Tuttosport, « lo Zio » a souligné le sentiment de crainte qui régnait face à l'Irlande du Nord, nous projetant de manière positive vers la Bosnie. Bergomi a également mis fin à la polémique suscitée par Dimarco au sujet de la célébration filmée par les caméras de la Rai à l'issue du match Pays de Galles-Bosnie.