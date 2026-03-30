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Emanuele Tramacere

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Bergomi : « Tonali a chassé les démons. Nous devons compter sur Pio Esposito. Pour moi aussi, la Bosnie est un meilleur choix que le Pays de Galles. »

Italie
Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
S. Tonali
G. Bergomi
G. Gattuso

Pour l'ancien défenseur de l'Italie et de l'Inter, le sentiment d'échec planait déjà face à l'Irlande du Nord. À présent, la Bosnie est à sa portée.

Beppe Bergomi connaît très bien les tensions et le poids du maillot de l'Italie. En 1982, il a remporté la Coupe du monde avec l'Italie alors qu'il était pratiquement un débutant, et il aimerait retrouver cette tension positive, et non négative, chez les Azzurri qui, demain soir, mardi 31 mars 2026 à partir de 20h45 à Zenica, affronteront la Bosnie en finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026.


S'adressant à Tuttosport, « lo Zio » a souligné le sentiment de crainte qui régnait face à l'Irlande du Nord, nous projetant de manière positive vers la Bosnie. Bergomi a également mis fin à la polémique suscitée par Dimarco au sujet de la célébration filmée par les caméras de la Rai à l'issue du match Pays de Galles-Bosnie.

  • LES TONALI, LES MONSTRES ET LA PEUR

    Quand Tonali a marqué, j'ai dit « enfin » pendant le commentaire. « Enfin », parce que ce but a été une libération, car j'avais vu des monstres en première mi-temps. On sentait cette lourdeur, cette, disons entre guillemets, peur de ne pas y arriver.


    En première mi-temps, on voyait que le ballon était lourd, puis Rino a également ajusté le dispositif tactique en deuxième mi-temps, car on ne s'y retrouvait pas vraiment en première période. Il fallait, à mon avis, trouver plus rapidement les attaquants, mais au lieu de cela, on ne les trouvait jamais.


    Quand on joue en 3-5-2, on ne dribble pas les adversaires, à part peut-être un peu Politano, et il faut donc alimenter les attaquants. En deuxième mi-temps, on a vu quelque chose de différent et on a gagné.

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  • IL FAUT MISER SUR PIO ESPOSITO

    « Pio est un joueur qui s'enflamme dès qu'il entre sur le terrain. C'est un joueur qui rehausse le niveau de tout le secteur offensif. Je ne sais pas quels choix fera Rino, mais Pio est un joueur sur lequel il faut compter. Si je devais citer des changements à apporter en attaque, je dirais les deux ailiers qui ont beaucoup couru, tant Dimarco que Politano. Mais Pio est un joueur à toujours prendre en considération, c’est un garçon intelligent, il se déplace bien sur le terrain, et en dehors aussi, je le trouve très mature et il peut être vraiment utile à cette équipe ». 

  • MIEUX VA LA BOSNIE QUE LE PAYS DE GALLES

    « La polémique autour de Dimarco ? Moi aussi, je préfère la Bosnie au Pays de Galles (il sourit, ndlr), car le Pays de Galles a un petit plus que nous en termes de rythme, de duels et de physique, tout comme l’Irlande du Nord. Mais nous devons miser sur la technique et la qualité. C'est sûr que la Bosnie a un peu plus d'expérience, on va jouer chez eux et ils ont des joueurs comme Muharemovic, Kolasinac, Dzeko. Bref, des gars qui ont de l'expérience, mais on est meilleurs.

  • L'Italie est forte, mais elle ne sera qu'un figurant à la Coupe du monde

    « Le match à Bergame nous a montré que l'Italie est forte. Maintenant, après cette victoire contre un adversaire que je considère comme modeste, je pense que les joueurs peuvent se sentir un peu plus libérés de la pression, même si l'objectif reste le même. Je dois croire que ce sont eux qui ramèneront l'Italie en Coupe du monde


    Si je pense à l’Argentine, au Brésil, à l’Angleterre, à l’Espagne, à la France, surtout à cette dernière, je te dirais que, quoi qu’il en soit, si l’Italie est présente à la Coupe du monde, ce ne sera qu’une figuration. Mais quand on y est, on joue le coup. Pourquoi ne pourrions-nous pas envisager de faire un certain parcours nous aussi ? Je ne dis pas que nous y arriverons, mais pour l’instant, allons-y et voyons ensuite ce qui se passe… ».

  • GATTUSO N'A TOUTEFOIS AUCUNE RESPONSABILITÉ

    « Si nous n'y parvenons pas, nous ne devrons pas en vouloir à Rino, car il est arrivé en cours de route, il a disputé ses matchs, il n'a pas eu beaucoup de temps, et nous ne lui avons même pas accordé de stage après le dernier match contre la Norvège. À mon avis, il a su créer un groupe et a rétabli un sentiment d'appartenance qui avait disparu. »

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