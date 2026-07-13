« Concernant le futur sélectionneur, il n’existe pas de choix parfait : tout dépend du projet de jeu défendu et des évolutions souhaitées. Pour ma part, Guardiola m’intéresse. Avec Paolo comme soutien, on dispose de l’influence et du prestige nécessaires pour approcher Pep. Sur le papier, la tentative vaut le coup. Je suis un adepte d’un football romantique. Ces entraîneurs ont déjà gagné beaucoup d’argent. On me dit : s’ils reviennent sur leurs exigences, ils ne valorisent pas leur statut. Mais je réponds : quelqu’un comme Guardiola, un génie du football, a-t-il besoin de se soucier de son statut ? Pour lui, diriger la sélection nationale peut être stimulant, il peut y voir un défi. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les autres candidats ne conviennent pas. »





Mancini est un sélectionneur accompli, avide de rebondir ; il a une vision claire et un œil pour les talents, et il mérite une nouvelle chance. Conte, lui, sait bâtir une équipe rapidement, sur le terrain comme dans le vestiaire : il exige beaucoup, mais donne autant. Pioli ? Maldini le connaît bien, ils ont remporté ensemble un Scudetto au Milan. Ce serait une autre bonne solution. Il faut toutefois clarifier un point : diriger l’équipe nationale doit être une fierté. L’aspect financier ne doit pas être le critère principal. J’apprécie également un profil à la Fabregas. Son club de Côme est un modèle à étudier, il sait travailler avec les jeunes, il sait développer le talent. Dommage qu’il ne soit pas libre de tout engagement. »





« Si Paolo m’appelait, j’écouterais quelqu’un comme lui. J’aime mon rôle de commentateur à la télévision sur Sky, mais le maillot bleu a marqué ma carrière : de 1982 à 1998, j’ai disputé quatre Coupes du monde. Si je peux apporter mon aide, je ne reculerai pas. »