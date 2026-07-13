Beppe Bergomi s'est exprimé dans La Repubblica au sujet de la décision de Giovanni Malagò de confier la sélection nationale à Paolo Maldini. L'ancien capitaine des Nerazzurri, qui était l'une des options envisagées, pourrait finalement intégrer le groupe de dirigeants chargés de désigner le futur sélectionneur. Voici ses propos.
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Bergomi : « Maldini est le meilleur choix. Si je peux donner un coup de main, je ne me déroblerai pas. Guardiola ? Il a déjà gagné plein d’argent… »
« J’ai été ravi de figurer sur cette liste. Malagò et moi nous estimons beaucoup. C’est lui qui m’a confié la torche olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Milan-Cortina, l’un des moments les plus émouvants de ma vie. Si Paolo n’avait pas accepté, j’aurais fait partie des candidats potentiels, et j’en suis fier. Mais Maldini est de loin le meilleur choix. Ai-je échangé avec Malagò ? Permettez-moi de rester évasif. Paolo possède une solide expérience de dirigeant, des valeurs fortes et des compétences avérées. Je l’admire : c’est, à mes yeux, le meilleur joueur italien avec lequel j’ai évolué. Son nouveau rôle lui permettra de faire la différence. »
L’arrivée de Leonardo est un choix intelligent : il y aura beaucoup à faire, mais à deux on est plus efficace. Maldini est pragmatique, Leonardo est un visionnaire ; un mélange complémentaire. Ils devront s’appuyer sur les centres de formation, car le vivier italien produit deux générations prometteuses, celles des joueurs nés en 2010 et 2007. Ils devront transmettre les bonnes directives. Il faut avoir les mêmes principes, des lignes directrices communes. Faire jouer les différentes sélections avec les mêmes idées, considérer l’équipe nationale comme l’équipe première d’un club. J’ai récemment assisté à un tournoi des moins de 11 ans, remporté par des Espagnols : ils ont tous un style de jeu similaire. Nous aussi, nous avons beaucoup de talent : ne le gaspillons pas, nous devons avoir le courage de laisser nos jeunes se tromper. »
« Concernant le futur sélectionneur, il n’existe pas de choix parfait : tout dépend du projet de jeu défendu et des évolutions souhaitées. Pour ma part, Guardiola m’intéresse. Avec Paolo comme soutien, on dispose de l’influence et du prestige nécessaires pour approcher Pep. Sur le papier, la tentative vaut le coup. Je suis un adepte d’un football romantique. Ces entraîneurs ont déjà gagné beaucoup d’argent. On me dit : s’ils reviennent sur leurs exigences, ils ne valorisent pas leur statut. Mais je réponds : quelqu’un comme Guardiola, un génie du football, a-t-il besoin de se soucier de son statut ? Pour lui, diriger la sélection nationale peut être stimulant, il peut y voir un défi. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les autres candidats ne conviennent pas. »
Mancini est un sélectionneur accompli, avide de rebondir ; il a une vision claire et un œil pour les talents, et il mérite une nouvelle chance. Conte, lui, sait bâtir une équipe rapidement, sur le terrain comme dans le vestiaire : il exige beaucoup, mais donne autant. Pioli ? Maldini le connaît bien, ils ont remporté ensemble un Scudetto au Milan. Ce serait une autre bonne solution. Il faut toutefois clarifier un point : diriger l’équipe nationale doit être une fierté. L’aspect financier ne doit pas être le critère principal. J’apprécie également un profil à la Fabregas. Son club de Côme est un modèle à étudier, il sait travailler avec les jeunes, il sait développer le talent. Dommage qu’il ne soit pas libre de tout engagement. »
« Si Paolo m’appelait, j’écouterais quelqu’un comme lui. J’aime mon rôle de commentateur à la télévision sur Sky, mais le maillot bleu a marqué ma carrière : de 1982 à 1998, j’ai disputé quatre Coupes du monde. Si je peux apporter mon aide, je ne reculerai pas. »
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