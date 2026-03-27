Giuseppe Bergomi s'est exprimé en marge de la « Yes Cup » au sujet de la course au titre de champion qui oppose son ancienne équipe, l'Inter, ainsi que le Milan et Naples. Voici les propos de « Zio », ancien défenseur et aujourd'hui commentateur.
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Bergomi : « Le titre à l'Inter ? Attention à Naples, qui peut tout gagner. Le match contre la Roma sera décisif. »
SCUDETTO
« Qui sait ce qui va se passer dans cette fin de championnat. Tout est encore possible, on verra qui sera le plus en forme mentalement et physiquement. En regardant le calendrier, Naples peut tout gagner : il reçoit Milan et se déplace à Côme. Si je devais constituer une équipe en fonction de la configuration de notre championnat, je choisirais des milieux de terrain physiques, des attaquants rapides et une défense bien structurée. Naples a tout cela, c’est l’effectif le plus complet. Mais il y a eu beaucoup de blessures. Si le Milan n’avait pas perdu à Naples, il serait toujours dans la course. Il faut voir comment l’Inter va réagir, comment certains joueurs vont se remettre. Le match contre la Roma sera décisif. »
Entre
« Je pense que Calhanoglu et Lautaro Martinez sont essentiels pour leur personnalité, surtout Lautaro. Dans le 3-5-2 de l'Inter, où l'on arrive devant le but par le jeu, il est très important de mettre les attaquants en valeur, et aucun autre attaquant de l'effectif ne te fait jouer comme Lautaro. Son absence prolongée a été déterminante. Qui à ses côtés ? Thuram avait bien commencé, puis il s’est blessé contre le Slavia Prague et depuis son retour, il n’est plus le même. Je ne sais pas si c’est un problème physique ou mental. Pio Esposito est là et s’entend bien avec Lautaro. »