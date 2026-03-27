Bergomi : « Le titre à l'Inter ? Attention à Naples, qui peut tout gagner. Le match contre la Roma sera décisif. »

« Qui sait ce qui va se passer dans cette fin de championnat. Tout est encore possible, on verra qui sera le plus en forme mentalement et physiquement. En regardant le calendrier, Naples peut tout gagner : il reçoit Milan et se déplace à Côme. Si je devais constituer une équipe en fonction de la configuration de notre championnat, je choisirais des milieux de terrain physiques, des attaquants rapides et une défense bien structurée. Naples a tout cela, c’est l’effectif le plus complet. Mais il y a eu beaucoup de blessures. Si le Milan n’avait pas perdu à Naples, il serait toujours dans la course. Il faut voir comment l’Inter va réagir, comment certains joueurs vont se remettre. Le match contre la Roma sera décisif. »



