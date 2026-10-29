La défaite 2-0 de la Juventus sur le terrain du Genoa a été très lourde : un match plié en une demi-heure, une capitulation sans condition de la Juventus de Luciano Spalletti. Sur le plateau de Sky Sport, Beppe Bergomi commente : « Puisque nous disons que les absences sont déterminantes pour le Napoli, nous devons nous demander, pour la Juventus, quand reviendront Yildiz, Locatelli et Thuram, qui me semblent être ses trois meilleurs éléments absents. »
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Bergomi : « La Juventus peut-elle faire quelque chose de différent ou va-t-elle rester dans cette confusion ? »
« Cette équipe peut-elle faire quelque chose de différent ou conserve-t-elle cette confusion, cette absence d’identité ? », ajoute l’ancien défenseur de l’Inter et de la sélection italienne.
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