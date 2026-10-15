Bergomi : « Acerbi et De Vrij étaient les deux seuls spécialistes du marquage et l’Inter ne les a pas remplacés »

Beppe Bergomi, ancien défenseur de l'Inter et de l'équipe d'Italie, revient, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, sur la défaite de l'Inter contre Bruges (3-4), en analysant notamment la prestation de la défense de l'Inter : « Je n'aime pas parler des individualités. Le problème, c'est que l'Inter a perdu deux défenseurs spécialisés dans le marquage qui n'ont pas été remplacés : Acerbi et De Vrij étaient justement les deux seuls à pratiquer le marquage individuel. Cet été, l'Inter a recruté Stones, mais l'Anglais n'est pas ce type de joueur. C'est donc une défense qui, en général, doit jouer et défendre dans les grands espaces. Elle sait bien lire le jeu, mais il faut la protéger. Ce n'est pas une question d'Akanji, de Bastoni ou de Bisseck… Ce sont tous de bons joueurs, tous internationaux, mais défendre dans les grands espaces est difficile pour tout le monde. Et j'en reviens à la nécessité de trouver un équilibre, ce que Cristian cherche à faire en tentant de proposer un football plus entreprenant et plus offensif. »