L'aventure d'Ismael Bennacer au Milan touche à sa fin : le milieu de terrain algérien, de retour de son prêt au Dinamo Zagreb, va résilier dans les prochaines heures son contrat avec les Rossoneri, qui expirait en 2027, pour se lancer dans une nouvelle aventure au Qatar. Amorim a été clair : il n’y a pas de place pour lui dans son milieu de terrain. Recruté à l’été 2019 par Boban et Maldini, Bennacer est mis à l’écart du projet depuis deux ans.
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Bennacer résilie son contrat avec le Milan AC et s’engage au Qatar, où il portera les couleurs d’Al-Shamal
Bennacer se trouve actuellement à Doha, au Qatar, pour finaliser son transfert à l'Al-Shamal SC. Il s’en va libre, ce qui l’oblige à officialiser son départ du Milan un an avant la fin de son contrat (qui courait jusqu’en 2027 à 4 M€ nets, soit 7 M€ bruts), en échange d’une indemnité de départ. L’année dernière, en Croatie, il avait coûté 2,4 millions aux Rossoneri, soit 4,44 millions bruts, puisque le Dinamo Zagreb lui versait 1,6 million d’euros nets de salaire. Sous le maillot rossonero, il termine avec 178 matchs, 8 buts et 12 passes décisives, ainsi qu’un titre de champion historique : celui de 2022.
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