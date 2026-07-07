Bennacer résilie son contrat avec le Milan AC et s’engage au Qatar, où il portera les couleurs d’Al-Shamal

L'aventure d'Ismael Bennacer au Milan touche à sa fin : le milieu de terrain algérien, de retour de son prêt au Dinamo Zagreb, va résilier dans les prochaines heures son contrat avec les Rossoneri, qui expirait en 2027, pour se lancer dans une nouvelle aventure au Qatar. Amorim a été clair : il n’y a pas de place pour lui dans son milieu de terrain. Recruté à l’été 2019 par Boban et Maldini, Bennacer est mis à l’écart du projet depuis deux ans.



