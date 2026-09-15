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FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP
Emanuele Tramacere

Traduit par

Bennacer expulsé pour ses débuts avec Al-Gharafa : rouge direct après une bagarre avec Summerville d’Al-Hilal VIDÉO

Al-Gharafa
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Al Hilal vs Al-Gharafa
I. Bennacer
S. Inzaghi
C. Summerville
Milan AC
Roma

Le milieu de terrain n’a officiellement signé qu’hier et a été immédiatement envoyé sur le terrain. Mais ses débuts n’ont duré que 35 minutes.

Le choix surprise de Pedro Martins n’a pas porté ses fruits. L’entraîneur portugais d’Al-Gharafa a choisi d’aligner officiellement dès la 1re minute, lors du match comptant pour la première journée de l’AFC Champions League contre Al-Hilal de Simone Inzaghi, le nouveau venu Ismaël Bennacer.

L’ancien joueur du Milan n’avait été annoncé officiellement que dans la soirée d’hier et aujourd’hui, avec le numéro 10 sur le dos, il a débuté comme titulaire en soutien de l’attaque lors du match de la Ligue des champions asiatique. Comme dit, ce choix n’a pas porté ses fruits puisque le match de l’Algérien n’a duré que 35 minutes.


  • Carton rouge direct

    Bennacer a en effet été expulsé par l’arbitre d’un carton rouge direct à la 35e minute en même temps que Crysencio Summerville, ancien objectif de la Roma. Les deux hommes ont été les protagonistes d’une énorme bagarre au bord du terrain, au cours de laquelle tous leurs coéquipiers et les entraîneurs ont eu du mal à les séparer, tant ils se retenaient avec force par leurs maillots respectifs.



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  • Seulement hier l’annonce, il risque une longue suspension

    Bennacer est intervenu pour défendre un coéquipier qui avait subi une poussée de Summerville et que cela avait projeté hors du terrain. De là est née la maxi-bagarre, avec Bennacer qui a tiré Summerville par les cheveux, ce dernier réagissant instantanément. Dans la bagarre, Simone Inzaghi a lui aussi tenté d’intervenir, au risque de finir à terre, mais c’est Sergej Milinkovic-Savic qui est parvenu à calmer son coéquipier en le séparant de l’ex-Milan.

    L’annonce officielle ne date que d’hier, mais l’aventure de Bennacer au Qatar risque déjà de connaître un coup d’arrêt brutal. Certains parlent déjà d’au moins 3 matches de suspension, et la commission de discipline pourrait se montrer sévère.

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