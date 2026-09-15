Bennacer expulsé pour ses débuts avec Al-Gharafa : rouge direct après une bagarre avec Summerville d’Al-Hilal VIDÉO

Le choix surprise de Pedro Martins n’a pas porté ses fruits. L’entraîneur portugais d’Al-Gharafa a choisi d’aligner officiellement dès la 1re minute, lors du match comptant pour la première journée de l’AFC Champions League contre Al-Hilal de Simone Inzaghi, le nouveau venu Ismaël Bennacer.

L’ancien joueur du Milan n’avait été annoncé officiellement que dans la soirée d’hier et aujourd’hui, avec le numéro 10 sur le dos, il a débuté comme titulaire en soutien de l’attaque lors du match de la Ligue des champions asiatique. Comme dit, ce choix n’a pas porté ses fruits puisque le match de l’Algérien n’a duré que 35 minutes.



