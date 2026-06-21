D’après Marca, le FC Barcelone aurait placé Alvarez en tête de sa short-list pour le mercato estival, en raison du départ acté de Lewandowski. L’attaquant argentin, actuellement en vue à la Coupe du monde, possède un palmarès déjà solide.

Recruté par l’Atlético de Madrid auprès de Manchester City pour 75 millions d’euros en août 2024, l’attaquant a déjà marqué 49 buts en 106 matchs sous le maillot colchonero.

Ce total impressionnant fait suite à un passage couronné de succès en Angleterre, où il a trouvé le chemin des filets à 36 reprises en 103 matchs. La saison dernière, il a inscrit 20 buts et délivré neuf passes décisives en 49 rencontres, dont dix réalisations en quinze rencontres de Ligue des champions. Le Barça est convaincu qu’il s’épanouirait au sein d’une attaque de stars composée de Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez et Anthony Gordon, sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick.