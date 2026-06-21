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Benjamin Sesko vers Barcelone ?! Le champion d’Espagne préparerait un coup de tonnerre sur le marché des transferts en visant l’attaquant de Manchester United, présenté comme une alternative à Julian Álvarez
Alvarez en tête de la short-list du FC Barcelone
D’après Marca, le FC Barcelone aurait placé Alvarez en tête de sa short-list pour le mercato estival, en raison du départ acté de Lewandowski. L’attaquant argentin, actuellement en vue à la Coupe du monde, possède un palmarès déjà solide.
Recruté par l’Atlético de Madrid auprès de Manchester City pour 75 millions d’euros en août 2024, l’attaquant a déjà marqué 49 buts en 106 matchs sous le maillot colchonero.
Ce total impressionnant fait suite à un passage couronné de succès en Angleterre, où il a trouvé le chemin des filets à 36 reprises en 103 matchs. La saison dernière, il a inscrit 20 buts et délivré neuf passes décisives en 49 rencontres, dont dix réalisations en quinze rencontres de Ligue des champions. Le Barça est convaincu qu’il s’épanouirait au sein d’une attaque de stars composée de Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez et Anthony Gordon, sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick.
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Sesko s’impose comme une solution de secours solide
L'Atlético reste farouchement opposé à l'idée de céder son attaquant vedette à un rival national et a rejeté d'un revers de main une première offre d'un peu plus de 100 millions d'euros. Face à cet obstacle de taille, le directeur sportif Deco a élaboré un plan de secours. Si les négociations échouaient, les champions d'Espagne auraient déjà repéré d'autres cibles, parmi lesquelles l'attaquant de Manchester United Sesko figure en bonne place, aux côtés de l'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy et de l'attaquant camerounais du Levante Karl Etta Eyong.
Sesko a rejoint Old Trafford pour 76,50 millions d’euros en août 2025 après avoir inscrit 39 buts en 87 matchs avec le RB Leipzig. Lors de sa première saison en Angleterre, le Slovène a marqué 12 fois en 32 apparitions, pour un total de 1 817 minutes de jeu.
Flick réclame un avant-centre capable de jouer en appui et de relier le jeu.
Flick est conscient de l’immense défi qui l’attend alors qu’il s’attache à constituer un effectif capable de remporter la Ligue des champions. Le technicien allemand cherche un profil bien précis pour animer l’attaque la saison prochaine, qu’il s’agisse d’Alvarez, de Sesko ou d’un autre candidat. Évoquant le vide laissé au sein de son groupe, Flick a récemment déclaré : « Nous avons besoin d’un avant-centre en phase avec l’équipe, mais qui trouve le chemin des filets. Nous avons des idées précises, il ne nous reste plus qu’à attendre l’ouverture du marché des transferts. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux. »
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Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Barcelone va continuer à surveiller de près la situation pendant que Alvarez brille à la Coupe du monde, dans l’espoir que l’Atlético revienne à de plus justes exigences. Mais si les négociations restent bloquées, Deco et son équipe de recrutement pourraient se tourner vers Sesko. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour le club, déterminé à recruter son nouveau fer de lance offensif avant le début de la préparation estivale.