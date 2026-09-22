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Benjamin Sesko sort du silence alors que l’attaquant de Manchester United subit un nouveau coup dur sur blessure et se retire de la sélection slovène
Sesko subit un nouveau contretemps sur blessure
L’attaquant de 23 ans était absent lors du match nul 1-1 de Manchester United sur la pelouse de Fulham en Premier League ce week-end, après avoir manqué l’entraînement dans la foulée de la défaite 3-2 en Carabao Cup contre Brighton. En conséquence, Sesko a été contraint de déclarer forfait pour les prochains matches de Ligue des nations de la Slovénie contre l’Écosse, la Macédoine du Nord et la Suisse.
Au lieu de rejoindre ses coéquipiers en sélection, l’avant-centre restera en Angleterre pour passer des examens médicaux. Manchester United a confirmé cette démarche dans une mise à jour officielle lundi, en déclarant : « Benjamin passera des tests cette semaine avant de définir son plan de rétablissement individuel. »
Il s’agit d’une rechute d’un problème au tibia apparu initialement au printemps. L’attaquant a joué pendant deux mois malgré la douleur pour aider Manchester United à se qualifier pour la Ligue des champions, mais le problème continue de persister.
- AFP
L’attaquant slovène partage sa déception
S'exprimant sur Instagram au sujet de son dernier coup dur sur le plan physique, Sesko a fait part de sa frustration de devoir renoncer au rassemblement international. L'attaquant a réaffirmé son engagement envers son pays tout en soulignant la nécessité de donner la priorité à son rétablissement à long terme.
« Je suis vraiment désolé de devoir manquer les prochains matches de l'équipe nationale », a écrit Sesko dans sa story Instagram. « J'ai toujours joué pour la Slovénie, et je le ferai toujours, avec cœur et fierté. À l'heure actuelle, le plus important est de me concentrer pleinement sur ma récupération. Je travaille déjà pour revenir sur les terrains dès que possible afin d'aider de nouveau à la fois l'équipe nationale et mon club. »
Il a également apporté son soutien à ses coéquipiers en sélection en déclarant : « Je crois en nos gars, et je suis convaincu que, cette fois aussi, ils feront preuve de l'esprit d'équipe qui nous a toujours définis. J'ai hâte de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale ; d'ici là, je serai le plus grand supporter de la Slovénie. Allez la Slovénie ! »
Une période frustrante à Old Trafford
Ce dernier forfait marque le quatrième rassemblement international manqué par Sesko depuis son transfert de 76,5 millions d'euros (66,4 M£) en provenance du RB Leipzig à l'été 2025. Il avait déclaré forfait pour les matches internationaux de novembre en raison d'un problème au genou, avant de faire l'impasse sur la trêve de mars pour ménager son tibia. Une nouvelle aggravation contre Liverpool en mai l'a ensuite privé des matches amicaux estivaux de la Slovénie, sa dernière sélection remontant à octobre 2025.
Selon certaines informations, ces absences répétées ont provoqué des tensions entre Manchester United et la sélection slovène. Si l'attaquant affirmait se sentir « parfait » physiquement plus tôt ce mois-ci, ses problèmes persistants au tibia laissent penser que le souci n'a jamais été totalement réglé.
Malgré 12 buts inscrits la saison dernière, le joueur de 23 ans a connu un début de campagne actuel compliqué. Il n'a marqué que deux fois jusqu'ici et n'a toujours pas été titularisé en Premier League.
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Course contre la montre pour le match contre Tottenham Hotspur
United profitera de la trêve internationale pour gérer avec soin la rééducation de Sesko, en espérant qu’une période de repos prolongée évitera de nouveaux dommages à long terme. Le service médical se concentre sur la finalisation d’un programme de récupération efficace dans les prochains jours.
Carrick sera désespéré à l’idée de récupérer son attaquant clé parmi les options lorsque le football national reprendra. United doit recevoir Tottenham à Old Trafford le 10 octobre, ce qui offre à Sesko une fenêtre cruciale pour prouver sa forme physique avant un important match de Premier League.
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