L’attaquant de 23 ans était absent lors du match nul 1-1 de Manchester United sur la pelouse de Fulham en Premier League ce week-end, après avoir manqué l’entraînement dans la foulée de la défaite 3-2 en Carabao Cup contre Brighton. En conséquence, Sesko a été contraint de déclarer forfait pour les prochains matches de Ligue des nations de la Slovénie contre l’Écosse, la Macédoine du Nord et la Suisse.

Au lieu de rejoindre ses coéquipiers en sélection, l’avant-centre restera en Angleterre pour passer des examens médicaux. Manchester United a confirmé cette démarche dans une mise à jour officielle lundi, en déclarant : « Benjamin passera des tests cette semaine avant de définir son plan de rétablissement individuel. »

Il s’agit d’une rechute d’un problème au tibia apparu initialement au printemps. L’attaquant a joué pendant deux mois malgré la douleur pour aider Manchester United à se qualifier pour la Ligue des champions, mais le problème continue de persister.



