AFP
Traduit par
Benjamin Sesko sort blessé : Manchester United inquiet. Michael Carrick fait le point après la victoire contre Liverpool, où l’attaquant est sorti en boitant
Aggravation d'un problème existant Selon les observateurs, cette situation risque d’aggraver un problème déjà présent au sein du club.
L’après-midi de Sesko a été mouvementée : l’attaquant a d’abord marqué son 11^e but en Premier League avant de devoir quitter ses partenaires sur blessure. Le problème est survenu après un tacle du défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté, qui l’a projeté contre les panneaux publicitaires d’Old Trafford.
Le choc semble avoir aggravé une blessure préexistante dont l’attaquant souffrait déjà avant ce derby du Nord-Ouest.
- Getty Images Sport
Carrick dévoile la nature de la blessure
Si voir Sesko quitter le terrain en boitant n’est jamais rassurant pour les supporters de United, Carrick ne semblait pas outre mesure inquiet.
Interrogé par Sky Sports après le coup de sifflet final, Carrick a expliqué la situation : « Il traînait déjà une petite douleur au tibia, et lorsqu’il a été poussé contre la bande, le choc a frappé exactement à l’endroit sensible », a-t-il précisé. « C’est tout. » Sa sortie à la mi-temps était donc préventive, mais on ignore encore combien de temps l’attaquant de 22 ans sera écarté des terrains.
Carrick garde son calme malgré les inquiétudes
Avant de devoir quitter ses partenaires, Sesko avait déjà fait parler de lui en doublant l’avantage de Manchester United. Le ballon avait semblé rebondir sur ses doigts avant de finir dans les filets, ce qui a contraint les arbitres de la VAR à mener une analyse approfondie pour vérifier l’absence de touche de main. Après trois longues minutes d’examen, le but a finalement été validé, au grand dam du banc de Liverpool.
Le Centre des matchs de Premier League a ensuite confirmé que la décision de valider le but était maintenue, les images vidéo ne fournissant pas de preuves irréfutables capables d’infirmer la décision sur le terrain. Grâce à ce coup de pouce, United a regagné les vestiaires avec une avance confortable. Toutefois, la sortie de son meilleur buteur a rebattu les cartes en seconde période, contraignant Amad Diallo à prendre le relais.
- Getty Images Sport
La qualification pour la Ligue des champions est acquise.
Malgré l’inquiétude liée à la blessure de leur star, les Red Devils avaient de quoi sabrer le champagne : leur victoire 3-2 les qualifie officiellement pour la Ligue des champions la saison prochaine.
Ce succès historique pour Carrick, qui a stabilisé le navire après une période agitée, a été concrétisé par les buts de Sesko, Matheus Cunha et Kobbie Mainoo, dont la réalisation tardive a offert les trois points à Manchester.