Benjamin Sesko sort blessé : Manchester United inquiet. Michael Carrick fait le point après la victoire contre Liverpool, où l’attaquant est sorti en boitant

Avant de devoir quitter ses partenaires, Sesko avait déjà fait parler de lui en doublant l’avantage de Manchester United. Le ballon avait semblé rebondir sur ses doigts avant de finir dans les filets, ce qui a contraint les arbitres de la VAR à mener une analyse approfondie pour vérifier l’absence de touche de main. Après trois longues minutes d’examen, le but a finalement été validé, au grand dam du banc de Liverpool.

Le Centre des matchs de Premier League a ensuite confirmé que la décision de valider le but était maintenue, les images vidéo ne fournissant pas de preuves irréfutables capables d’infirmer la décision sur le terrain. Grâce à ce coup de pouce, United a regagné les vestiaires avec une avance confortable. Toutefois, la sortie de son meilleur buteur a rebattu les cartes en seconde période, contraignant Amad Diallo à prendre le relais.



