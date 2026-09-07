Getty Images Sport
Traduit par
Benjamin Sesko retient le positif malgré le match nul « douloureux » de Manchester United contre Everton
L’attaquant retrouve le chemin des filets
L’attaquant slovène a ouvert son compteur pour la saison après être entré en jeu en seconde période au Hill Dickinson Stadium. À la réception du centre précis de Luke Shaw, le numéro 30 a placé une tête puissante hors de portée de Jordan Pickford pour donner l’avantage 2-1 à Manchester United à la 88e minute. Cependant, la victoire s’est envolée à la 96e minute lorsqu’une frappe sensationnelle d’Ainsley Maitland-Niles a permis le partage des points.
- News Images
L’effondrement en fin de match fait mal à l’attaquant
Malgré un retour de blessure marqué par un but crucial, Sesko n’a pas pu cacher sa frustration après que l’équipe a laissé filer les trois points dans les derniers instants. S’exprimant auprès de MUTV, Sesko a déclaré : « Nous sommes bien sûr très déçus parce que nous étions très proches [de la victoire], et pourtant si loin. Encaisser un but comme ça dans la dernière minute, c’est douloureux pour tout le monde parce que tout le monde donnait tout pour essayer de gagner le match. Chaque personne ici le veut. Dans des moments comme celui-ci, où un dernier tir décide de tout, c’est très douloureux. »
Les étapes de récupération sont prometteuses
Ce but apporte un regain bienvenu à l’attaquant de 23 ans, après que des problèmes de forme ont perturbé la majeure partie de sa préparation de pré-saison.
Cherchant à retenir le positif de sa prestation et de l’effort de l’équipe, Sesko a ajouté : « Pour moi, c’est la meilleure sensation quand je marque, surtout pour un club comme ça. Quand je peux apporter des buts et des points à l’équipe, c’est mon travail au bout du compte. C’est agréable d’être de retour avec l’équipe pour revivre tous les matches. Bien sûr, j’aurais aimé aujourd’hui que nous gagnions, mais nous ne pouvons pas changer cela.
« Il est vraiment important de prendre tout de manière positive, même quand ce n’est pas la meilleure issue aujourd’hui. Voir le match sous un bon angle, essayer de s’améliorer et se concentrer sur le prochain match. »
- Action Plus
La scène continentale attend une réponse
Entré en jeu contre Hull City, Ipswich Town et Everton, Sesko vise désormais une place de titulaire à mesure qu’il se rapproche de son meilleur niveau de forme en match. Les hommes de Michael Carrick doivent rapidement se remettre de leur déception sur la scène nationale alors qu’ils tournent leur attention vers leurs échéances européennes de milieu de semaine. Manchester United accueille les champions d’Azerbaïdjan de Sabah à Old Trafford jeudi soir pour lancer sa campagne de Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles