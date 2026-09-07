Benjamin Sesko retient le positif malgré le match nul « douloureux » de Manchester United contre Everton

Ce but apporte un regain bienvenu à l’attaquant de 23 ans, après que des problèmes de forme ont perturbé la majeure partie de sa préparation de pré-saison.

Cherchant à retenir le positif de sa prestation et de l’effort de l’équipe, Sesko a ajouté : « Pour moi, c’est la meilleure sensation quand je marque, surtout pour un club comme ça. Quand je peux apporter des buts et des points à l’équipe, c’est mon travail au bout du compte. C’est agréable d’être de retour avec l’équipe pour revivre tous les matches. Bien sûr, j’aurais aimé aujourd’hui que nous gagnions, mais nous ne pouvons pas changer cela.

« Il est vraiment important de prendre tout de manière positive, même quand ce n’est pas la meilleure issue aujourd’hui. Voir le match sous un bon angle, essayer de s’améliorer et se concentrer sur le prochain match. »