Sesko estime que ses problèmes physiques persistants appartiennent enfin au passé après une période frustrante passée sur la touche. L'international slovène a été gêné par un problème persistant au tibia, qui a écourté sa première saison et fortement perturbé sa préparation estivale. Cependant, après son retour marquant dans le onze de départ en Ligue des champions, le jeune attaquant est convaincu d'avoir franchi un cap sur le plan physique.

Revenant sur l'approche prudente adoptée par le staff médical dans sa convalescence, Sesko a souligné que cette stratégie patiente était essentielle pour éviter une rechute. Il a expliqué les raisons de ce retour retardé dans le groupe professionnel, déclarant : « C'était essentiellement pour s'assurer que ça ne s'aggrave pas, parce que c'était en quelque sorte un problème. Nous avions simplement besoin d'un peu plus de temps que d'habitude, parce que si vous reprenez trop tôt, cela peut réapparaître. Et je pense qu'attendre un peu plus longtemps a été une excellente décision, et maintenant c'est guéri, donc c'est parfait. C'était le tibia. »