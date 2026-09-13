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Benjamin Sesko exprime son soulagement après une blessure gênante au tibia, après avoir marqué son retour contre Manchester United d’un but en Ligue des champions
Surmonter le cauchemar des blessures
Sesko estime que ses problèmes physiques persistants appartiennent enfin au passé après une période frustrante passée sur la touche. L'international slovène a été gêné par un problème persistant au tibia, qui a écourté sa première saison et fortement perturbé sa préparation estivale. Cependant, après son retour marquant dans le onze de départ en Ligue des champions, le jeune attaquant est convaincu d'avoir franchi un cap sur le plan physique.
Revenant sur l'approche prudente adoptée par le staff médical dans sa convalescence, Sesko a souligné que cette stratégie patiente était essentielle pour éviter une rechute. Il a expliqué les raisons de ce retour retardé dans le groupe professionnel, déclarant : « C'était essentiellement pour s'assurer que ça ne s'aggrave pas, parce que c'était en quelque sorte un problème. Nous avions simplement besoin d'un peu plus de temps que d'habitude, parce que si vous reprenez trop tôt, cela peut réapparaître. Et je pense qu'attendre un peu plus longtemps a été une excellente décision, et maintenant c'est guéri, donc c'est parfait. C'était le tibia. »
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La cause profonde du contretemps
La blessure n’était pas simplement survenue soudainement, mais résultait plutôt d’un impact physique combiné à la haute intensité de la Premier League. Sesko a révélé que le problème était apparu lors des dernières phases de la campagne précédente, où une combinaison de contact extérieur et de ses propres efforts physiques avait conduit à cette blessure. Ce fut une fin de saison difficile, lors de laquelle il était malgré tout parvenu à inscrire 12 buts malgré les défis liés à son adaptation.
« J’ai reçu un coup la saison dernière, mais c’était aussi un peu dû à une surcharge de ma part. Donc, en gros, c’était ça », a révélé l’attaquant de 23 ans.
Prendre ses marques à Old Trafford
Malgré les frustrations liées aux blessures, Sesko insiste sur le fait qu’il est désormais totalement installé à Manchester et qu’il prend plus que jamais du plaisir sur le terrain. La transition de l’Allemagne vers l’Angleterre représente une étape importante pour tout jeune athlète, et l’attaquant a admis que sa première année avait été un tourbillon de nouvelles expériences et de défis. Désormais dans sa deuxième saison, il ressent un sentiment d’appartenance qui lui avait peut-être manqué durant les premiers mois de sa carrière à United.
Évoquant son état d’esprit actuel, Sesko a déclaré : « Bien mieux, surtout par rapport à la saison dernière. J’ai changé de pays. Tout était nouveau pour moi. Maintenant, j’ai l’impression d’en profiter vraiment. Je suis vraiment heureux ici. J’adore la vie ici. J’ai des coéquipiers parfaits. Je ne peux vraiment me plaindre de rien. »
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Le chemin patiemment tracé vers Manchester
Le parcours de Sesko vers le Théâtre des rêves aurait pu commencer bien plus tôt, puisque United le suivait depuis qu’il était un espoir de 16 ans. Cependant, l’attaquant et ses représentants ont choisi une ascension plus progressive dans la hiérarchie du football européen, en passant de Red Bull Salzbourg à Leipzig avant de finalement rejoindre la Premier League. C’était une décision mûrement réfléchie, destinée à s’assurer qu’il était prêt pour l’immense pression qui accompagne le fait de représenter l’un des plus grands clubs du monde.
« C’est tout simplement le moment où nous avons pris cette décision parce que je pense que c’était important. Cela aurait été un pas un peu trop énorme pour moi que de passer, disons, de l’Autriche ou de la Slovénie directement à Manchester United. J’avais donc besoin de ces étapes pour devenir de plus en plus fort et maintenant j’y suis enfin », a-t-il conclu.
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