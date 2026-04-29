Benjamin Sesko exprime son souhait de voir Michael Carrick, qu’il qualifie d’« incroyable », rester à la tête de Manchester United, estimant que l’entraîneur a apporté « une énergie nouvelle » au groupe

Sous les ordres de Carrick, Bruno Fernandes s’est de nouveau distingué en offrant à Sesko la passe décisive sur le but victorieux contre Brentford, portant son total à 19 pour la saison. Il n’est désormais plus qu’à une unité du record historique de la Premier League sur une saison (20), codétenu par la légende d’Arsenal Thierry Henry et par Kevin De Bruyne (Manchester City).

Sesko se dit convaincu que son coéquipier s’emparera de ce record avant la fin de la saison. « Écoutez, il est capable de tout », a ajouté l’attaquant. « Sa façon de jouer, sa compréhension du jeu, c’est tout simplement exceptionnel et je suis vraiment ravi de faire partie de cette équipe à ses côtés. »