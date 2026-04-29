IMAGO / Pro Sports Images
Traduit par
Benjamin Sesko exprime son souhait de voir Michael Carrick, qu’il qualifie d’« incroyable », rester à la tête de Manchester United, estimant que l’entraîneur a apporté « une énergie nouvelle » au groupe
Carrick fait valoir sa candidature pour un poste permanent
Depuis qu’il a pris les rênes à titre intérimaire, Carrick a orchestré un redressement spectaculaire, menant les Red Devils à 29 points sur 39 possibles en 13 matches. La dernière victoire, 2-1 contre Brentford lundi, permet à United de compter 11 points d’avance sur Brighton, sixième, alors qu’il ne reste que quatre matchs à disputer. La qualification pour la Ligue des champions étant virtuellement acquise, les joueurs prennent la parole pour soutenir l’homme qui a redressé la barre. Sesko, qui a inscrit six de ses dix buts en championnat sous les ordres de Carrick, est le premier à se faire entendre.
- AFP
Sesko salue son entraîneur par intérim, qu’il qualifie d’« incroyable ».
Après son but décisif contre les Bees, Sesko a multiplié les éloges à l’égard de l’entraîneur par intérim. Depuis quelques semaines, la recrue estivale semble transformée et attribue ce renouveau à l’impact tactique et émotionnel de l’Anglais. « C’est un entraîneur exceptionnel, je l’ai déjà dit à maintes reprises, a déclaré Sesko à la presse. Il a apporté une nouvelle énergie. La manière dont nous travaillons à l’entraînement est incroyable, et je souhaite qu’il reste avec nous. »
- Getty Images Sport
Fernandes se rapproche d'un record historique en Premier League
Sous les ordres de Carrick, Bruno Fernandes s’est de nouveau distingué en offrant à Sesko la passe décisive sur le but victorieux contre Brentford, portant son total à 19 pour la saison. Il n’est désormais plus qu’à une unité du record historique de la Premier League sur une saison (20), codétenu par la légende d’Arsenal Thierry Henry et par Kevin De Bruyne (Manchester City).
Sesko se dit convaincu que son coéquipier s’emparera de ce record avant la fin de la saison. « Écoutez, il est capable de tout », a ajouté l’attaquant. « Sa façon de jouer, sa compréhension du jeu, c’est tout simplement exceptionnel et je suis vraiment ravi de faire partie de cette équipe à ses côtés. »
- Getty Images Sport
Des adieux doux-amers pour Casemiro, la « machine à travailler »
Si l’avenir s’annonce prometteur pour Sesko et Fernandes, la rencontre face à Brentford a aussi rappelé les départs imminents à Old Trafford. Casemiro a bien ouvert le score, mais le milieu de terrain brésilien devrait quitter le club à l’expiration de son contrat cet été. Sesko a admis que la perte de l’influence de ce vétéran constituera un coup dur pour l’équipe la saison prochaine.
Rendant hommage à l’ancien Madrilène, le jeune attaquant a affirmé : « C’est une machine de travail. Il est expérimenté et ce qu’il apporte sur le terrain est incroyable. On a besoin de joueurs comme lui. Ce serait fou de ne pas s’inspirer de son intensité et de son éthique de travail. Malheureusement, il s’en va. »