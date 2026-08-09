Manchester United, à l’aube de son retour en Ligue des champions, n’a toujours pas recruté un autre attaquant de pointe confirmé capable de concurrencer Sesko ou d’évoluer à ses côtés. Interrogé sur le fait de savoir si cela était une source d’inquiétude, l’ancien attaquant de Manchester United Owen, vainqueur de la Premier League, dans le cadre de son rôle d’ambassadeur pour Casino.org, qui aide à trouver des casinos en ligne pour les joueurs britanniques, a déclaré à GOAL : « Eh bien, très souvent, la moitié du temps, il [Sesko] ne joue même pas et ils s’en sortent plutôt bien quand même.

« Qu’ils fassent monter [Matheus] Cunha en pointe ou [Bryan] Mbeumo, ou peu importe, ils ont réussi à faire sans lui. Même s’il est le seul véritable avant-centre, si c’était la finale de la Coupe d’Europe la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu’il serait titulaire. S’ils avaient une autre option, une meilleure option, je suis sûr qu’ils la prendraient.

« Cela dit, il en a surpris quelques-uns. Il n’était pas très convaincant au tout début, mais ce n’est pas facile de l’être dans l’équipe de Manchester United au cours de la dernière décennie environ.

« Évidemment, lors de la seconde moitié de saison, Manchester United joue vraiment, vraiment bien. Il a aussi pris de l’ampleur dans ce rôle. On dirait clairement qu’il aura plus de temps de jeu cette saison et on verra ce qu’il fera. Est-ce que je le vois comme l’avant-centre de Manchester United sur le long terme ? J’ai des doutes. »