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Benjamin Sesko est-il le n°9 « à long terme » de Manchester United ? Michael Owen a des « doutes », alors que Manchester United manque d’options au poste de buteur
Sesko est devenu un « super remplaçant » pour Manchester United
Après avoir eu du mal à trouver une option fiable à la pointe de l’attaque, en passant notamment par Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Wout Weghorst et Rasmus Hojland, United a investi 74 millions de livres sterling (100 M$) sur Sesko lors du mercato estival 2025.
L’ancien joueur du RB Leipzig a dû attendre sept matches pour ouvrir son compteur de buts avec Manchester United et n’avait inscrit que deux réalisations au moment du changement d’année. De sérieuses questions se posaient alors sur sa contribution à la cause collective.
Il a ensuite connu une période faste durant la seconde moitié de la saison 2025-2026, trouvant le chemin des filets à 10 reprises en 15 matches, et s’est forgé une réputation de super-remplaçant.
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Manchester United doit-il recruter un autre numéro 9 ?
Manchester United, à l’aube de son retour en Ligue des champions, n’a toujours pas recruté un autre attaquant de pointe confirmé capable de concurrencer Sesko ou d’évoluer à ses côtés. Interrogé sur le fait de savoir si cela était une source d’inquiétude, l’ancien attaquant de Manchester United Owen, vainqueur de la Premier League, dans le cadre de son rôle d’ambassadeur pour Casino.org, qui aide à trouver des casinos en ligne pour les joueurs britanniques, a déclaré à GOAL : « Eh bien, très souvent, la moitié du temps, il [Sesko] ne joue même pas et ils s’en sortent plutôt bien quand même.
« Qu’ils fassent monter [Matheus] Cunha en pointe ou [Bryan] Mbeumo, ou peu importe, ils ont réussi à faire sans lui. Même s’il est le seul véritable avant-centre, si c’était la finale de la Coupe d’Europe la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu’il serait titulaire. S’ils avaient une autre option, une meilleure option, je suis sûr qu’ils la prendraient.
« Cela dit, il en a surpris quelques-uns. Il n’était pas très convaincant au tout début, mais ce n’est pas facile de l’être dans l’équipe de Manchester United au cours de la dernière décennie environ.
« Évidemment, lors de la seconde moitié de saison, Manchester United joue vraiment, vraiment bien. Il a aussi pris de l’ampleur dans ce rôle. On dirait clairement qu’il aura plus de temps de jeu cette saison et on verra ce qu’il fera. Est-ce que je le vois comme l’avant-centre de Manchester United sur le long terme ? J’ai des doutes. »
Thiago serait-il un bon choix pour Manchester United ?
Manchester United fait partie des clubs qui envisageraient de passer à l’action pour l’attaquant de Brentford Igor Thiago - après l’avoir vu inscrire 22 buts en Premier League la saison dernière et intégrer le groupe du Brésil pour la Coupe du monde - mais est-ce qu’un autre avant-centre puissant est vraiment ce dont Manchester United a besoin ?
Owen a ajouté : « Ce n’est pas vraiment leur style au fil des années, de simplement avoir un grand point d’appui devant. Si vous en mettez un à ce poste, les joueurs devront s’adapter au profil de celui qui y jouera.
« Est-ce leur poste le plus prioritaire ? Je n’en suis pas sûr. Évidemment, ils ont perdu Casemiro, mais ils l’ont remplacé par deux autres milieux de terrain. En options offensives, je ne dirais pas qu’ils en ont énormément, mais elles ont été plutôt bonnes pour eux l’an dernier. Je veux dire, Amad a joué la moitié du temps et ils ont un peu fait tourner.
« La seule chose qu’ils ont cette saison, évidemment, c’est beaucoup plus de matches en Ligue des champions. Ils vont devoir gérer ça. On cherche toujours à améliorer les chiffres autant que la qualité.
« Je pense que Michael Carrick aura envie de recruter encore un ou deux joueurs. Pas n’importe quel joueur, mais je pense qu’il est important d’avoir du nombre cette fois avec la Ligue des champions. C’est la seule chose qui pourrait leur poser problème, le nombre de matches qu’ils vont devoir jouer. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : amicaux et match d'ouverture de Premier League
United est toujours en train de prendre ses marques pendant la pré-saison, alors que les stars de la Coupe du monde réintègrent le groupe, et il lui reste encore deux matches amicaux, contre Leeds et l’AC Milan, avant la reprise de la compétition officielle.
Le club lancera la saison 2026-2027 à l’extérieur contre le promu Hull City le 22 août et a jusqu’au 1er septembre pour enregistrer de nouveaux renforts, dont un autre attaquant, avant la prochaine date limite du mercato.
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