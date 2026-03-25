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Benjamin Sesko apporte un « facteur de peur » à Manchester United, tandis que Dimitar Berbatov évoque le rôle de remplaçant de luxe de l'attaquant de 74 millions de livres sterling
Sesko commence enfin à trouver ses marques à Manchester United
Depuis le début de l'année, le joueur de 22 ans est en pleine forme et s'est imposé comme une figure centrale des Red Devils, qui ont grimpé à la troisième place du classement de la Premier League. Avec huit buts inscrits lors de ses 11 dernières apparitions, Sesko totalise désormais 10 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur ex æquo du club aux côtés de Bryan Mbeumo, autre recrue de l'été, bien qu'il doive souvent faire la différence en entrant en cours de match.
Berbatov, qui s'y connaît en matière d'attaque à Old Trafford, a été particulièrement impressionné par la façon dont Sesko a géré la pression liée à son transfert de 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars) en provenance du RB Leipzig.
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Berbatov salue le « facteur peur » des Slovènes
Lors d'une intervention sur le podcast officiel « Inside Carrington », l'ancien attaquant de Manchester United, Berbatov, a déclaré à propos de l'évolution de Sesko : « Il possède toutes les qualités requises à l'heure actuelle ; tout lui réussit en ce moment.
J'espère que ça va continuer comme ça. Je pense qu'en ce moment, les choses s'améliorent pour lui et que tout se met lentement en place. Mais je préfère que ça se passe comme ça. Je veux qu’il acquière lentement, mais sûrement, cette confiance, qu’il marque des buts, car les deux sont liés. Quand on marque des buts, on prend confiance. Il trouve sa place dans l’équipe, mais même s’il est sur le banc, le simple fait qu’il entre sur le terrain apporte désormais cette menace et ce facteur de peur chez l’adversaire, et ça apporte des buts.
« C'est très bien de le voir sortir du banc, parfois marquer des buts. Être titulaire et marquer des buts. Pour être honnête, peu m'importe le type de buts qu'il marque, tant que le ballon finit au fond des filets. »
Le débat sur les « super-remplaçants » fait rage
Si Sesko s'est montré prolifique, une grande partie de son succès est venue de ses apparitions en tant que remplaçant, ce qui lui a valu d'être surnommé « super-remplaçant » tant par les médias que par les supporters. Alors que Berbatov s'est montré satisfait de son rôle, cette étiquette n'a pas été bien accueillie par l'agent du joueur, Elvis Basanovic, qui insiste sur le fait que le Slovène est un attaquant complet qui mérite d'être considéré comme bien plus qu'une simple arme tactique de fin de match.
« Si vous me demandez mon avis sur ce surnom [de "super-remplaçant"], je ne l'aime pas », a déclaré Basanovic. « Je préfère de loin "super attaquant". Je pense que Benjamin est un super attaquant. Il a été titulaire lors de 13 matchs cette année et est entré en jeu lors de 13 autres. Il a marqué la moitié de ses buts en tant que titulaire et l’autre moitié en tant que remplaçant. On voit bien qu’il est un attaquant complet et que Benjamin mérite le titre de « super attaquant » ! »
- AFP
En quête d'une place en Ligue des champions
Manchester United se concentre désormais sur la dernière ligne droite de la saison, durant laquelle il devra assurer sa place parmi les quatre premiers. La contribution de Sesko sera cruciale alors que l'équipe se prépare à des rencontres décisives après la trêve internationale, à commencer par la visite de Leeds United à Old Trafford le 13 avril.
Berbatov a ajouté, à propos des progrès de son ancien club dans sa quête d'une qualification pour la Ligue des champions sous la houlette de Carrick : « Je pense que l'équipe joue vraiment, vraiment bien. Et c'est un vrai plaisir à regarder. À chaque fois, on se dit : "Bon, on peut faire mieux", parce qu'on est en troisième position maintenant, si je ne me trompe pas, alors c'est parti. Je pense que c'est toute l'équipe, en tant qu'équipe. C'est facile de pointer du doigt tel ou tel joueur et de citer Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, avec les buts qu'il marque, [Matheus] Cunha.
« C’est tout le monde, ce ne serait pas juste pour l’équipe dans son ensemble. En tant qu’équipe, tout à coup, ils jouent les uns pour les autres. Les passes décisives de Bruno, les buts de Sesko, la fougue de Casemiro pour récupérer le ballon. La défense s’est également améliorée. Tout roule en ce moment, ça coule de source, et j’espère que, jusqu’à la fin de la saison, on va continuer sur cette lancée. »