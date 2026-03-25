Benjamin Sesko apporte un « facteur de peur » à Manchester United, tandis que Dimitar Berbatov évoque le rôle de remplaçant de luxe de l'attaquant de 74 millions de livres sterling

Manchester United se concentre désormais sur la dernière ligne droite de la saison, durant laquelle il devra assurer sa place parmi les quatre premiers. La contribution de Sesko sera cruciale alors que l'équipe se prépare à des rencontres décisives après la trêve internationale, à commencer par la visite de Leeds United à Old Trafford le 13 avril.

Berbatov a ajouté, à propos des progrès de son ancien club dans sa quête d'une qualification pour la Ligue des champions sous la houlette de Carrick : « Je pense que l'équipe joue vraiment, vraiment bien. Et c'est un vrai plaisir à regarder. À chaque fois, on se dit : "Bon, on peut faire mieux", parce qu'on est en troisième position maintenant, si je ne me trompe pas, alors c'est parti. Je pense que c'est toute l'équipe, en tant qu'équipe. C'est facile de pointer du doigt tel ou tel joueur et de citer Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, avec les buts qu'il marque, [Matheus] Cunha.

« C’est tout le monde, ce ne serait pas juste pour l’équipe dans son ensemble. En tant qu’équipe, tout à coup, ils jouent les uns pour les autres. Les passes décisives de Bruno, les buts de Sesko, la fougue de Casemiro pour récupérer le ballon. La défense s’est également améliorée. Tout roule en ce moment, ça coule de source, et j’espère que, jusqu’à la fin de la saison, on va continuer sur cette lancée. »