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Benjamin Sesko a fixé à Manchester United un objectif de buts qui devrait être « inscrit dans son contrat » : le vainqueur du triplé de 1999 explique comment l'attaquant de 74 millions de livres sterling peut « s'envoler » en Premier League
Le transfert de Sesko pourrait coûter jusqu'à 74 millions de livres sterling à Manchester United.
À la recherche d’un numéro 9 prolifique depuis plusieurs années, Manchester United a misé sur Sesko durant l’été 2025, déboursant 74 millions de livres (99 millions de dollars) pour l’arracher au RB Leipzig.
Le joueur de 23 ans a connu des débuts difficiles dans le football anglais : il a fallu attendre le 27 septembre – et sa septième apparition – pour qu’il ouvre son compteur de buts. Il n’a inscrit que deux réalisations avant la fin de l’année civile, ravivant les interrogations sur le bien-fondé de l’investissement des Red Devils.
Il a toutefois terminé la saison en double figure, alignant des performances de haut niveau lorsqu’il était à 100 % physiquement et techniquement, laissant entrevoir un bel avenir une fois ses marques trouvées au « Théâtre des Rêves ».
Ayant démontré qu’il pouvait poser des problèmes aux défenses de Premier League, il doit désormais élever son niveau de jeu et commencer à établir régulièrement de nouveaux records personnels. À ce jour, Sesko n’a franchi la barre des 20 buts qu’à deux reprises au cours de sa carrière en club.
Pour que Manchester United redevienne un prétendant crédible aux titres nationaux et internationaux, l’attaquant doit désormais franchir régulièrement ce seuil et se hisser au niveau des meilleurs buteurs, capables d’inscrire au moins un but tous les deux matchs.
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Sesko a fixé ses objectifs pour la saison 2026-2027.
Interrogé sur les statistiques que Sesko devrait afficher, l’ancien attaquant des Red Devils Yorke – s’exprimant en collaboration avec BOYLE Sports au sujet des paris sportifs – a déclaré àGOAL : « Benjamin Sesko devrait marquer 25 buts cette saison pour Manchester United. C’est ce qu’il doit être capable de faire. Cet objectif doit figurer noir sur blanc dans son contrat.
« Si tu y parviens, si tu marques ces buts, tu gagnes, tu t'envoles et tu rapproches ton équipe de l'objectif visé, et il en est capable. Il se donne à fond pour l'équipe, il possède toutes les qualités requises et dégage une belle présence sur le terrain. »
Manchester United va-t-il recruter un autre attaquant ?
Si Manchester United mise pour l’instant sur Sesko, le club continue de scruter le marché à la recherche d’un autre buteur afin d’étoffer l’effectif de Carrick et de renforcer la concurrence pour les places de titulaires. Une puissance offensive supplémentaire est indispensable pour rivaliser sur plusieurs fronts.
Un autre ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha, a récemment déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé ce que les renforts offensifs devaient apporter à l’équipe : « Je préférerais quelqu’un comme… je ne sais pas si je dis quelque chose de fou, mais Kylian Mbappé, ou quelqu’un de ce style. Quelqu’un qui soit un peu plus comme Olivier Giroud par rapport à Kylian Mbappé, et qui soit capable de se déplacer sur tout le terrain.
« Avec ce type de joueur, Manchester United a toujours été dangereux. Il y avait Dwight Yorke, qui courait autour d’Andy Cole, quelqu’un aux côtés de Ruud van Nistelrooy, et cela a toujours fonctionné. Quelle que soit la formation, quelle que soit l’époque, cette formule fonctionne. »
Les atouts de Sesko au poste de numéro 9
Sesko impose sa présence physique et semble avoir pris de la masse cet été ; il devrait donc être en mesure d’endosser le rôle de pivot offensif pour Manchester United. Si Carrick souhaite trouver un attaquant plus agile pour évoluer aux côtés de l’imposant Slovène, cela pourrait constituer une option intéressante.
Matheus Cunha et Bryan Mbeumo sont toutefois capables d’évoluer aux côtés d’un attaquant central – avec le capitaine Bruno Fernandes qui apporte son soutien depuis son poste de meneur de jeu – et la tendance générale indique que les Red Devils seront plus compétitifs en 2026-2027, une fois qu’ils auront libéré tout leur potentiel au sein d’un système tactique taillé pour mettre en valeur leurs points forts.
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