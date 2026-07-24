Benjamin Sesko a fixé à Manchester United un objectif de buts qui devrait être « inscrit dans son contrat » : le vainqueur du triplé de 1999 explique comment l'attaquant de 74 millions de livres sterling peut « s'envoler » en Premier League

À la recherche d’un numéro 9 prolifique depuis plusieurs années, Manchester United a misé sur Sesko durant l’été 2025, déboursant 74 millions de livres (99 millions de dollars) pour l’arracher au RB Leipzig.

Le joueur de 23 ans a connu des débuts difficiles dans le football anglais : il a fallu attendre le 27 septembre – et sa septième apparition – pour qu’il ouvre son compteur de buts. Il n’a inscrit que deux réalisations avant la fin de l’année civile, ravivant les interrogations sur le bien-fondé de l’investissement des Red Devils.

Il a toutefois terminé la saison en double figure, alignant des performances de haut niveau lorsqu’il était à 100 % physiquement et techniquement, laissant entrevoir un bel avenir une fois ses marques trouvées au « Théâtre des Rêves ».

Ayant démontré qu’il pouvait poser des problèmes aux défenses de Premier League, il doit désormais élever son niveau de jeu et commencer à établir régulièrement de nouveaux records personnels. À ce jour, Sesko n’a franchi la barre des 20 buts qu’à deux reprises au cours de sa carrière en club.

Pour que Manchester United redevienne un prétendant crédible aux titres nationaux et internationaux, l’attaquant doit désormais franchir régulièrement ce seuil et se hisser au niveau des meilleurs buteurs, capables d’inscrire au moins un but tous les deux matchs.