AFP
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Benjamin Pavard fête son 50e match en Serie A alors que l’Inter Milan se prépare à affronter le Club Bruges
Pavard franchit un cap en Serie A lors de la victoire face à Parme
Benjamin Pavard a franchi un cap personnel lors du retour de l’Inter Milan après trois semaines de trêve internationale. Le club s’est imposé 3-0 à domicile face à Parme. Le défenseur français a contribué à préserver sa cage inviolée pour son 50e match de Serie A sous le maillot de l’Inter Milan.
Les buts de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram ont assuré la victoire dès la première période à San Siro.
Après le coup de sifflet final, Pavard a reconnu qu’il ignorait avoir atteint la barre des 50 matches.
- ZUMA Press Wire
Un défenseur exprime son immense fierté de porter le maillot de l’Inter
S’exprimant auprès d’Inter TV après le match, Pavard a exprimé son profond attachement au club en évoquant ce cap franchi. « Je ne savais pas que c’était mon 50e match en Serie A, mais j’en suis fier », a confié Pavard.
« D’autant plus que j’ai atteint ce cap avec l’Inter, qui est le meilleur club d’Italie et l’un des meilleurs au monde. »
« Je suis heureux et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. C’était un match très important après cette longue pause de trois semaines. »
La satisfaction d’avoir gardé sa cage inviolée malgré un calendrier chargé
Pavard a souligné l’équilibre tactique affiché face à Parme, tout en reconnaissant les exigences physiques liées à la participation à plusieurs compétitions. « Nous avons bien commencé le match, puis nous avons concédé quelques occasions, mais nous avons su concrétiser les nôtres », a-t-il déclaré.
« En tant que défenseur, on est toujours heureux de ne pas encaisser de but. C’est important pour l’équipe comme pour les défenseurs. »
« Les grands clubs disputent toutes les compétitions, donc nous ne pouvons pas nous plaindre, même si cela fait beaucoup de matches. Tout le monde aura l’occasion de jouer. »
- NurPhoto
L’attention se tourne vers le choc européen du Club Bruges
L’Inter se tourne désormais vers son match de la 2e journée de la Ligue des champions de l’UEFA, mardi contre le club belge de Bruges à San Siro. La rencontre revêt un intérêt supplémentaire après le transfert de Yann Sommer à Bruges cet été et le retour d’Aleksandar Stankovic à Milan.
Pavard a insisté sur la nécessité pour l’équipe de poursuivre sur sa lancée, quelle que soit la composition alignée.
« Nous devrons gagner nos matches, peu importe qui jouera », a conclu Pavard.
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