Benjamin Pavard a franchi un cap personnel lors du retour de l’Inter Milan après trois semaines de trêve internationale. Le club s’est imposé 3-0 à domicile face à Parme. Le défenseur français a contribué à préserver sa cage inviolée pour son 50e match de Serie A sous le maillot de l’Inter Milan.

Les buts de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram ont assuré la victoire dès la première période à San Siro.

Après le coup de sifflet final, Pavard a reconnu qu’il ignorait avoir atteint la barre des 50 matches.