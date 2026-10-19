Beniamino Vignola : « La Juventus est une équipe médiocre. Entre Bremer et Spalletti, un court-circuit »

Sur les propos de Spalletti et Bremer après Juventus-Lazio : « En commençant par ne pas faire certaines déclarations après le match. Selon moi, Spalletti et Bremer n’auraient pas dû tenir ces propos. Avant de dire certaines choses, il faut mettre les choses au clair dans le vestiaire. Si j’avais parlé ainsi quand j’étais joueur de la Juventus, mon retour au vestiaire aurait été très difficile. Il y a eu un court-circuit, une façon de rejeter la responsabilité sur les nouveaux joueurs, qui sont très jeunes. La situation est pesante, c’est assez clair, et cela se répercute sur ceux qui ne sont pas prêts à subir de telles pressions. »