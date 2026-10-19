Beniamino Vignola, ancien milieu de terrain de la Juventus au milieu des années 80, analyse la période de crise du club dans un entretien accordé à TuttoJuve.com : « La Juventus est une équipe médiocre, qui peine à jouer contre n'importe quel adversaire. Même lors du dernier match disputé en Europe, certes, nous l'avons remporté après avoir été menés, mais les difficultés étaient déjà évidentes. Je trouve que la gestion du match par Spalletti est trop confuse : en fin de rencontre, il bouleverse l'équipe et change de système en faisant entrer beaucoup d'attaquants. Ces derniers temps, cela avait fonctionné, mais ce n'est pas un signe d'organisation. »
Beniamino Vignola : « La Juventus est une équipe médiocre. Entre Bremer et Spalletti, un court-circuit »
Court-circuit entre Bremer et Spalletti
Sur les propos de Spalletti et Bremer après Juventus-Lazio : « En commençant par ne pas faire certaines déclarations après le match. Selon moi, Spalletti et Bremer n’auraient pas dû tenir ces propos. Avant de dire certaines choses, il faut mettre les choses au clair dans le vestiaire. Si j’avais parlé ainsi quand j’étais joueur de la Juventus, mon retour au vestiaire aurait été très difficile. Il y a eu un court-circuit, une façon de rejeter la responsabilité sur les nouveaux joueurs, qui sont très jeunes. La situation est pesante, c’est assez clair, et cela se répercute sur ceux qui ne sont pas prêts à subir de telles pressions. »
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