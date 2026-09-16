Neuf victoires et deux nuls lors des 11 derniers matches. Sept succès lors des sept dernières rencontres. Benfica a démarré la saison en trombe et arrive à San Siro pour gagner, afin d’envoyer aussi un signal sur la scène européenne. Retrouver la Ligue des champions est une priorité, y parvenir en soulevant dans le ciel de Francfort, en mai prochain, la Ligue Europa servirait aussi à mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la malédiction de Béla Guttmann. Après le départ de José Mourinho pour le Real Madrid, Marco Silva a été choisi pour prendre les rênes du projet, lui qui sort d’un excellent passage sur le banc de Fulham (il a aussi été l’homme des records de l’Olympiacos), mais l’idée est toujours restée la même : essayer de gagner avec un jeu porté vers l’avant.
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Benfica, pas seulement Pavlidis : tous les dangers pour l’AC Milan. Mais le choc contre Porto peut changer les priorités
Garantie Pavlidis
Sur le plan tactique, Benfica évolue en 4-2-3-1, avec Pavlidis, suivi par le Milan par le passé, en pointe. Le Grec devant est une garantie : 29 buts la saison dernière, déjà 14 en 11 matches cette saison. L’équipe est un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, comme Palhinha, arrivé cette année après son expérience à Tottenham. L’international portugais est l’une des alternatives au milieu, avec l’ancien de la Juventus Barrenechea, Barreiro et le polyvalent Aursnes. Devant Soares ou Trubin (il n’est plus le titulaire), la défense est celle qui peut poser des problèmes, si elle est prise de vitesse. Circati, arrivé de Parme pour remplacer Antonio Silva, doit encore s’intégrer, Llenglet et Araujo ne sont pas l’exemple même de l’imperméabilité. Devant, en plus de Pavlidis, attention aux milieux offensifs : Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ainsi que le Diablo Echeverri, en quête d’un rebond après une saison difficile entre Leverkusen et Gérone.
Un effectif profond
Reste à voir qui choisira Marco Silva, qui affrontera le FC Porto dans quatre jours, dans un match qui peut valoir la première place. Prestianni est sorti épuisé du match contre Gil Vicente et pourrait débuter sur le banc. Au poste d’arrière droit, Banjaqui devrait encore avoir sa chance : Bah est en voie de guérison mais n’est pas parti pour Milan, et sauf surprise, ce sera encore le joueur de 18 ans qui débutera. Aucun doute sur la présence de Pavlidis, même si sa doublure, Duran, est dangereuse. Tout comme les alternatives Lukebakio et Kamiński, techniques et rapides. L’effectif est profond, la qualité ne manque pas. Pour l’AC Milan, c’est le pire adversaire possible : il faudra une grande performance pour commencer la phase de ligue avec trois points.
LE MATCH QU’IL FAUT JOUER
Benfica, actuellement deuxième à deux points du sommet, a marqué 21 buts en 6 matches, pour 4 encaissés. C’est une équipe qui se crée beaucoup d’occasions et marque énormément, mais avec deux latéraux très offensifs et des joueurs peu rapides dans le repli défensif, elle souffre terriblement sur les transitions, les renversements de jeu rapides et les verticalisations soudaines. L’AC Milan devra être capable de ne pas laisser à Benfica la maîtrise du jeu, devra hausser la pression et aller rapidement en profondeur.
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