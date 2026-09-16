Sur le plan tactique, Benfica évolue en 4-2-3-1, avec Pavlidis, suivi par le Milan par le passé, en pointe. Le Grec devant est une garantie : 29 buts la saison dernière, déjà 14 en 11 matches cette saison. L’équipe est un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, comme Palhinha, arrivé cette année après son expérience à Tottenham. L’international portugais est l’une des alternatives au milieu, avec l’ancien de la Juventus Barrenechea, Barreiro et le polyvalent Aursnes. Devant Soares ou Trubin (il n’est plus le titulaire), la défense est celle qui peut poser des problèmes, si elle est prise de vitesse. Circati, arrivé de Parme pour remplacer Antonio Silva, doit encore s’intégrer, Llenglet et Araujo ne sont pas l’exemple même de l’imperméabilité. Devant, en plus de Pavlidis, attention aux milieux offensifs : Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ainsi que le Diablo Echeverri, en quête d’un rebond après une saison difficile entre Leverkusen et Gérone.