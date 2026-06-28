Bénéficiez d’une réduction sur les billets et recevez un t-shirt gratuit à l’approche du match de la Coupe du monde contre le Paraguay. Les supporters de la DFB vont-ils s’approprier ce classique américain légendaire ?

Inauguré en 1912, le Fenway Park est le plus ancien stade encore en activité dans la MLB. Dès sa première année, les Red Sox, son équipe résidente, y croisaient déjà les Yankees de New York, basés à quelque quatre heures de route au sud-ouest. Au fil des ans, cette confrontation s’est transformée en l’une des plus féroces rivalités du baseball majeur. Avec 27 titres, les Yankees détiennent le record de victoires, mais n’ont plus remporté les World Series depuis 2009. Les Red Sox, eux, totalisent neuf sacres, le dernier datant de 2018.

À l’occasion du match des seizièmes de finale de l’Allemagne prévu le lendemain à Foxborough, tout près de là, la DFB et les Boston Red Sox ont organisé une offre spéciale pour les supporters allemands. En réservant via un lien spécialement mis en place, vous bénéficiez d’une réduction de dix dollars sur les billets ainsi que d’un « t-shirt Red Sox Allemagne gratuit ». Le point de rendez-vous officiel des supporters de la DFB est fixé à 17 h, heure locale, au « Game On », un bar sportif situé juste à côté du Fenway Park, qui peut accueillir 37 735 spectateurs. Pendant le match, le groupe « TubaFrau Hofbräu Band » assurera une ambiance musicale aux accents allemands.