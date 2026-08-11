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Ben White reçoit un conseil de transfert pour « frapper à la porte » à Arsenal, alors qu’un vainqueur de la Premier League est exhorté par une légende des Gunners à prendre une décision « difficile »
White offre une solution de rechange au poste d'arrière droit et dans l'axe de la défense
White a pu disputer 30 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et compte 190 rencontres au total avec Arsenal, mais a connu des problèmes de blessure en 2025-2026, au même titre que son collègue latéral Jurrien Timber.
Quand tout le monde est en forme, Arsenal privilégie le dynamisme néerlandais à l’enthousiasme anglais sur le côté droit de sa défense à quatre. En ce qui concerne les postes en charnière centrale, William Saliba et Gabriel Magalhaes sont les options privilégiées.
White peut dépanner dans l’axe de la défense d’Arteta, mais il est devenu une option de rechange à plusieurs postes. Dans ce contexte, il n’existe aucune garantie en matière de temps de jeu régulier.
À un stade de sa carrière où il a besoin de jouer chaque semaine, il se peut que l’international anglais aux six sélections commence à réfléchir à ses options, alors qu’une nouvelle fenêtre d’opportunité doit rester ouverte jusqu’au 1er septembre.
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White doit-il quitter Arsenal ?
Interrogé sur le fait de savoir si un départ ailleurs aurait du sens pour White, qui a rejoint Arsenal pour 50 millions de livres sterling (67 M$) en 2021, la légende des Gunners Dixon, s’exprimant en association avec BestBettingSites, a déclaré à GOAL : « Oui, parfois, cette étiquette de joueur polyvalent se retourne contre vous. Sa situation sur le plan des blessures n’est pas idéale pour un entraîneur non plus.
« Je sais qu’il est très apprécié au club, il a un comportement différent de celui des autres joueurs, mais c’est un bon gars et il est important pour le groupe. De son point de vue, si j’étais à sa place, je taperais à la porte maintenant, parce que je voudrais simplement aller jouer, et il ne jouera pas si Timber est en forme.
« Si c’était moi, je demanderais à partir. Mais quitter les champions en titre, c’est difficile, et aujourd’hui, c’est un jeu d’effectif ; il pourrait se dire : “Je vais jouer 15 matches, entrer en jeu la plupart des semaines, et ça me suffira.” Si c’était moi, je demanderais à partir, mais chacun est différent. »
Des inquiétudes concernant la forme physique de White et Timber
Une partie du problème pour Arteta et le champion d’Angleterre en titre, c’est que ni White ni Timber ne peuvent être considérés comme suffisamment fiables physiquement sur une longue période, ce qui complique l’élaboration de plans définitifs.
Dixon, qui a remporté quatre titres de champion avec Arsenal en tant que joueur, a ajouté : « Il y a de quoi s’inquiéter, parce que les antécédents de blessures mentent rarement. Un joueur ne passe pas de pépins musculaires constants à soudainement sept saisons sans blessure. C’est le corps qui dicte cela.
« Donc oui, cela reste une légère vulnérabilité. Arsenal a des options polyvalentes capables de dépanner, Riccardo Calafiori a déjà comblé ce manque, et Declan Rice peut aussi rendre service à ce poste en cas de besoin, même si on ne veut pas sortir Declan du milieu de terrain axial. Il y a du couvert pour l’instant, mais si Ben White venait à partir, il faudrait clairement un remplaçant. »
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Arsenal cherche à se renforcer avant la date limite du mercato
Arsenal a renforcé son milieu de terrain et son attaque cet été en recrutant Bruno Guimaraes et Christos Tzolis. D’autres mouvements sont possibles dans ces secteurs, avec l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola annoncé comme possible partant pour l’Angleterre, tandis que le duo brésilien Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli alimente les rumeurs de départ.
Un autre arrière droit pourrait être recherché à un moment donné, surtout si l’option consistant à encaisser sur White, sous contrat jusqu’en 2028, est retenue alors que l’énigmatique natif du Dorset cherche un nouveau départ et un changement de décor ailleurs.
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