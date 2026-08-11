White a pu disputer 30 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et compte 190 rencontres au total avec Arsenal, mais a connu des problèmes de blessure en 2025-2026, au même titre que son collègue latéral Jurrien Timber.

Quand tout le monde est en forme, Arsenal privilégie le dynamisme néerlandais à l’enthousiasme anglais sur le côté droit de sa défense à quatre. En ce qui concerne les postes en charnière centrale, William Saliba et Gabriel Magalhaes sont les options privilégiées.

White peut dépanner dans l’axe de la défense d’Arteta, mais il est devenu une option de rechange à plusieurs postes. Dans ce contexte, il n’existe aucune garantie en matière de temps de jeu régulier.

À un stade de sa carrière où il a besoin de jouer chaque semaine, il se peut que l’international anglais aux six sélections commence à réfléchir à ses options, alors qu’une nouvelle fenêtre d’opportunité doit rester ouverte jusqu’au 1er septembre.