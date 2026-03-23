Ben White fait son retour en équipe d'Angleterre ! La star d'Arsenal s'apprête à disputer son premier match international depuis QUATRE ANS et rejoint Harvey Barnes dans le groupe des Three Lions

Le statut international de Barnes a également fait beaucoup parler de lui. L'ancienne star de Leicester City a disputé son unique match avec l'Angleterre en tant que remplaçant en 2020, lors d'une victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Comme il s'agissait d'un match amical, le joueur de 28 ans reste éligible pour jouer avec l'Écosse, qui tente de le recruter depuis quelques années.

Cependant, le sélectionneur écossais Steve Clarke a confirmé en février que Barnes n'avait aucune intention de changer d'allégeance, déclarant : « Harvey va se concentrer sur ses efforts pour jouer avec l'Angleterre » et que « personne n'a plus besoin de nous poser la question, ni à moi ni à Harvey ».

Barnes aura désormais l'occasion d'impressionner Tuchel lors du stage de mars, alors qu'il tentera de décrocher une place dans l'équipe pour la Coupe du monde. Il devra toutefois faire face à une forte concurrence de la part d'autres ailiers, tels que Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon et Noni Madueke, qui espèrent tous prendre l'avion pour l'Amérique du Nord.