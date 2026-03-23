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Ben White fait son retour en équipe d'Angleterre ! La star d'Arsenal s'apprête à disputer son premier match international depuis QUATRE ANS et rejoint Harvey Barnes dans le groupe des Three Lions
White a été appelé en sélection anglaise pour les matchs amicaux de mars
Le défenseur d'Arsenal White a été convoqué en équipe d'Angleterre aux côtés de Barnes, Tuchel ayant été contraint de désigner des remplaçants pour Eze et Quansah après que ces deux joueurs se sont blessés. Les deux nouveaux venus auront désormais l'occasion de faire leurs preuves en vue d'une place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Tuchel ayant l'intention de donner leur chance à des joueurs moins utilisés lors de ces deux rencontres.
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Le défenseur d'Arsenal met fin à son exil international
La carrière internationale de White a été mouvementée. Il avait été retenu dans l'effectif pour l'Euro 2020 et la Coupe du monde 2022, mais n'a disputé aucun match lors de ces deux tournois. Le joueur de 28 ans a quitté le Qatar pour des raisons personnelles, et l'ancien sélectionneur Gareth Southgate a révélé par la suite que l'ancienne star de Brighton avait demandé à ne pas être retenu pour la sélection, alors que des rumeurs laissaient entendre qu'il y avait eu un désaccord avec l'entraîneur adjoint Steve Holland.
Barnes s'apprête à saisir une opportunité après avoir refusé l'Écosse
Le statut international de Barnes a également fait beaucoup parler de lui. L'ancienne star de Leicester City a disputé son unique match avec l'Angleterre en tant que remplaçant en 2020, lors d'une victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Comme il s'agissait d'un match amical, le joueur de 28 ans reste éligible pour jouer avec l'Écosse, qui tente de le recruter depuis quelques années.
Cependant, le sélectionneur écossais Steve Clarke a confirmé en février que Barnes n'avait aucune intention de changer d'allégeance, déclarant : « Harvey va se concentrer sur ses efforts pour jouer avec l'Angleterre » et que « personne n'a plus besoin de nous poser la question, ni à moi ni à Harvey ».
Barnes aura désormais l'occasion d'impressionner Tuchel lors du stage de mars, alors qu'il tentera de décrocher une place dans l'équipe pour la Coupe du monde. Il devra toutefois faire face à une forte concurrence de la part d'autres ailiers, tels que Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon et Noni Madueke, qui espèrent tous prendre l'avion pour l'Amérique du Nord.
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White a été appelé avant Alexander-Arnold
L'un des principaux sujets de discussion lorsque Tuchel a dévoilé pour la première fois sa sélection pour le mois de mars a été l'absence de l'arrière droit du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. L'ancienne star de Liverpool a connu une carrière en dents de scie en équipe nationale et a de nouveau été écarté suite au forfait de Quansah, laissant ainsi à White l'occasion de décrocher sa première sélection avec l'Angleterre depuis quatre ans.
Le joueur de 27 ans a publié un message sur son compte Instagram après avoir disputé la victoire 3-2 des Blancos contre l'Atlético de Madrid dimanche, certains suggérant que sa légende « Madrid. Et rien d'autre » était une pique adressée à Tuchel après avoir été écarté.
Le poste d'arrière droit est l'un des plus disputés dans l'effectif actuel de l'Angleterre, avec des joueurs comme Djed Spence, Quansah et le capitaine de Chelsea Reece James qui y ont tous évolué lors des dernières trêves internationales.