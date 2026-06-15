Entré en jeu àla 66^e minute alors que l’Égypte mène 1-0, Romelu Lukaku participe immédiatement à l’action qui conduit à l’égalisation de la Belgique : sur un centre de Tielemans,Hany, en tentant de l’anticiper, trompe son propre gardien sous la pression de l’attaquant, marquant contre son camp.





Les Pharaons avaient ouvert le score par Ashour dès la 19e minute. Peu après son entrée, Lukaku se crée d’ailleurs une nouvelle occasion : bien lancé au point de penalty, il place une tête puissante mais trop haute, qui termine au-dessus de la transversale.



