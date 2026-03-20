Belgique : les joueurs convoqués pour les matchs contre les États-Unis et le Mexique : Openda est de la partie, De Winter et Saelemaekers figurent également sur la liste, Lukaku et De Bruyne sont présents

La Belgique a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres qu'elle disputera lors de la prochaine trêve, à savoir deux matchs amicaux contre deux des trois pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde 2026 qui se tiendra cet été : les Diables Rouges affronteront d'abord les États-Unis, puis le Mexique lors de ces deux rencontres amicales.

Le sélectionneur Rudi Garcia a choisi de faire appel à plusieurs joueurs importants issus des grands clubs de notre Serie A : on retrouvera en effet Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne de Naples, Koni De Winter et Alexis Saelemaekers de Milan, ainsi que Lois Openda de la Juventus.

Voici la liste complète des joueurs sélectionnés par le sélectionneur de l'équipe belge.