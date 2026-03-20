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Gabriele Stragapede

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Belgique : les joueurs convoqués pour les matchs contre les États-Unis et le Mexique : Openda est de la partie, De Winter et Saelemaekers figurent également sur la liste, Lukaku et De Bruyne sont présents

Les choix du sélectionneur pour les prochains matchs.

La Belgique a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres qu'elle disputera lors de la prochaine trêve, à savoir deux matchs amicaux contre deux des trois pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde 2026 qui se tiendra cet été : les Diables Rouges affronteront d'abord les États-Unis, puis le Mexique lors de ces deux rencontres amicales.

Le sélectionneur Rudi Garcia a choisi de faire appel à plusieurs joueurs importants issus des grands clubs de notre Serie A : on retrouvera en effet Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne de Naples, Koni De Winter et Alexis Saelemaekers de Milan, ainsi que Lois Openda de la Juventus.

Voici la liste complète des joueurs sélectionnés par le sélectionneur de l'équipe belge.

  • LA LISTE COMPLÈTE

    Gardiens : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

    Défenseurs : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

    Milieux de terrain : Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

    Attaquants : Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

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