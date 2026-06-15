Belgique : la Coupe du monde 2026 comme ultime chance pour une génération maudite, malgré les interrogations sur les « vétérans » De Bruyne, Lukaku et Witsel

Le mot « revanche » occupe les esprits au sein du groupe, surtout chez les joueurs qui, après cette Coupe du monde, mettront un terme à une longue carrière internationale. Untalent individuel débordant à chaque poste, mais une capacité collective à briller dans les grands rendez-vous toujours restée en berne. Depuis 2014, entre Coupe du monde et Euro, la meilleure génération de footballeurs belges depuis le podium mexicain de 1986 a souvent caressé l’exploit : Au Brésil en 2014 puis en Russie quatre ans plus tard, des détails ont fait la différence au mauvais moment : défaite d’un cheveu face à l’Argentine en quarts, avant une élimination sur le même score en demi-finale contre la France, future championne du monde. Entre ces deux Coupes du monde, deux éliminations consécutives à l’Euro 2016 et à l’Euro 2021 – alors qu’ils étaient favoris – contre le Pays de Galles et l’Italie, puis une nouvelle sortie face à la France en 2024.