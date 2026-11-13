Belgique-Italie : où voir le match à la télévision et en streaming ? Chaîne, horaire et compositions probables

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La victoire très convaincante, et peut-être inattendue, de l’Italie face à la France (3-1) n’a pas suffi à lui assurer sa qualification pour la phase finale de la Ligue des nations.

L’Italie de Roberto Mancini jouera sa qualification lors de la dernière journée, en déplacement en Belgique dimanche soir à partir de 20 h 45.

Actuellement en tête du groupe A, l’Italie peut se qualifier avec une victoire ou un match nul, sans avoir à attendre le résultat de la France face à la Turquie, déjà reléguée en Ligue 2.

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