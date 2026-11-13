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Redazione Calciomercato
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Belgique-Italie : où voir le match à la télévision et en streaming ? Chaîne, horaire et compositions probables

Belgique vs Italie
Belgique
Italie
UEFA Nations League A

Les informations sur Belgique-Italie, sixième et dernière journée décisive de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA.

Prochains matchs
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UEFA Nations League A

15 nov. 2026

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La victoire très convaincante, et peut-être inattendue, de l’Italie face à la France (3-1) n’a pas suffi à lui assurer sa qualification pour la phase finale de la Ligue des nations.

L’Italie de Roberto Mancini jouera sa qualification lors de la dernière journée, en déplacement en Belgique dimanche soir à partir de 20 h 45.

Actuellement en tête du groupe A, l’Italie peut se qualifier avec une victoire ou un match nul, sans avoir à attendre le résultat de la France face à la Turquie, déjà reléguée en Ligue 2.

Voici toutes les informations sur Belgique-Italie : horaire, compositions, diffusion à la télévision et en streaming.

  • BELGIQUE-ITALIE : CHAÎNE TV ET DIFFUSION EN DIRECT EN STREAMING

    Match : Belgique-Italie

    Date : dimanche 15 novembre 2026

    Heure : 20 h 45

    Chaîne TV : Rai Uno

    Streaming : RaiPlay

  • Compositions probables Belgique-Italie

    BELGIQUE (4-3-3) : Lammens ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper ; De Bruyne, Raskin, Tielemans ; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Sélectionneur : Van Bommel.

    ITALIE (4-3-3) : Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Frattesi, Tonali, Barella ; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

    Sélectionneur : Mancini.

  • Où voir Belgique-Italie à la télévision ?

    Le match entre la Belgique et l’Italie sera diffusé gratuitement et en clair à la télévision par la Rai : rendez-vous sur Rai Uno, chaîne numéro 1 de la télévision numérique terrestre.

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  • Belgique-Italie en direct streaming

    Belgique-Italie sera également diffusé en direct et gratuitement sur les téléviseurs connectés et les appareils tels que les smartphones, tablettes, PC et ordinateurs de bureau via RaiPlay, en téléchargeant l’application ou en se rendant sur le site officiel de la plateforme.

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