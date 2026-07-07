« Beaucoup de respect et de gratitude » : la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) va discuter de ses projets d'avenir avec Mauricio Pochettino après une période de repos et de réflexion

Après l'élimination de l'équipe nationale américaine de la Coupe du monde, Pochettino a été interrogé sur son avenir à la tête de la sélection. L'Argentin a refusé de s'avancer, préférant attendre que les émotions retombent avant de prendre une décision.

« Dans les semaines à venir, nous pourrons commencer à discuter si la fédération le souhaite », a déclaré Pochettino. « Pour l’instant, il s’agit de se reposer un peu, de réfléchir, d’avoir des échanges avec la fédération pour voir quelle sera la décision. Je suis très heureux. Nous avons noué une très bonne relation. Ce n’est pas le moment d’en parler. »

Mardi, la Fédération américaine de football a publié un communiqué allant dans le sens des déclarations de Pochettino.