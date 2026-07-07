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« Beaucoup de respect et de gratitude » : la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) va discuter de ses projets d'avenir avec Mauricio Pochettino après une période de repos et de réflexion
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La situation
Après l'élimination de l'équipe nationale américaine de la Coupe du monde, Pochettino a été interrogé sur son avenir à la tête de la sélection. L'Argentin a refusé de s'avancer, préférant attendre que les émotions retombent avant de prendre une décision.
« Dans les semaines à venir, nous pourrons commencer à discuter si la fédération le souhaite », a déclaré Pochettino. « Pour l’instant, il s’agit de se reposer un peu, de réfléchir, d’avoir des échanges avec la fédération pour voir quelle sera la décision. Je suis très heureux. Nous avons noué une très bonne relation. Ce n’est pas le moment d’en parler. »
Mardi, la Fédération américaine de football a publié un communiqué allant dans le sens des déclarations de Pochettino.
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Communiqué officiel de la Fédération américaine de football (U.S. Soccer)
« Nous avons eu des échanges constructifs avec Mauricio avant la Coupe du monde au sujet de l’avenir », a déclaré la fédération dans un communiqué. « Nous avions convenu de poursuivre ces discussions après une période de repos et de réflexion à l’issue de la Coupe du monde. Nous éprouvons un immense respect et une grande gratitude envers Mauricio, son staff et toutes les personnes impliquées dans le programme.
Nous partageons le même enthousiasme quant à notre potentiel, mais nous sommes également conscients de l’ampleur du travail qui reste à accomplir à tous les niveaux pour concrétiser notre ambition. »
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La situation de Pochettino
Nommé sélectionneur des États-Unis à l’automne 2024, Mauricio Pochettino a signé un contrat courant jusqu’à la Coupe du monde. Depuis, son nom revient régulièrement dans les spéculations concernant des clubs européens, et l’Argentin n’a jamais caché son envie de retrouver la Premier League. Il a toutefois laissé la porte ouverte à une prolongation à la tête de la sélection américaine si le projet sportif le satisfait après le tournoi.
À l’approche du tournoi estival, Pochettino et le PDG de l’U.S. Soccer, JT Batson, ont confirmé avoir évoqué une possible prolongation de leur collaboration.
« Nous avons eu de nombreuses discussions approfondies sur ce à quoi pourraient ressembler les quatre prochaines années », a déclaré Batson en mai. « Nous sommes enthousiastes, et eux aussi, mais, bien sûr, nous devons nous concentrer sur cet été, et c’est ce que nous faisons. »
Il a ajouté : « Nous avons des plans pour les renouvellements, des plans pour les intérimaires et des plans pour les remplaçants, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est un sport mondial. Il se passe beaucoup de choses, et cela fait partie intégrante de notre évolution en tant que fédération américaine de football. »
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Et maintenant ?
La Coupe du monde étant désormais terminée, les prochains matchs de l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) auront lieu à l'automne, lors de la trêve internationale prévue du 21 septembre au 6 octobre.
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