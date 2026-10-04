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« Beaucoup de gens ne connaissent le Portugal que grâce à Cristiano Ronaldo ! » : un ministre défend l’icône d’Al-Nassr après son départ fracassant de la sélection nationale
Un trésor national au-delà du terrain
Selon Castro Almeida, l’influence de Ronaldo sur son pays dépasse largement ses exploits records sur les terrains de football. Alors que les retombées du départ brutal du joueur de 41 ans de la sélection nationale continuent de faire les gros titres, le responsable gouvernemental est intervenu pour rappeler au public l’immense valeur de l’attaquant pour le rayonnement international du pays. Le ministre a suggéré que, pour une part importante de la population mondiale, le quintuple Ballon d’Or constitue le principal point de référence pour la nation tout entière.
« Cristiano Ronaldo a un impact énorme sur le rayonnement et la valorisation de la marque Portugal », a déclaré Castro Almeida à Now Canal. Au cours de son intervention, il est même allé jusqu’à décrire l’ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid comme « l’entreprise la plus connue du Portugal ». Tout en prenant soin de préciser qu’il n’était « pas un expert » sur les frictions tactiques entre Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus, il a soutenu que le pays devait tout faire pour conserver une figure de proue internationale aussi puissante.
- AFP
L’exode des réseaux sociaux
Les commentaires du ministre interviennent à un moment où l’ampleur même de « l’effet Ronaldo » se fait sentir sur les plateformes numériques. Après la décision du capitaine de quitter le camp d’entraînement à Copenhague, le compte Instagram officiel de l’équipe nationale portugaise a subi une chute stupéfiante de son nombre d’abonnés. Des informations indiquent que la page a perdu plus de 1,5 million d’abonnés en moins de 48 heures, passant de 25 millions à environ 23,5 millions, alors que les supporters ont affiché leur loyauté envers le joueur plutôt qu’envers l’institution.
Cette protestation numérique s’est accompagnée d’une vague de soutien dans les rues de Lisbonne et d’Oeiras. De mystérieux panneaux d’affichage sont apparus près du siège de la Fédération portugaise de football, avec des messages tels que « Tu seras toujours notre capitaine », tout en s’en prenant à Jesus, affirmant que l’entraîneur « n’était pas à la hauteur de la tâche ». Malgré la nette victoire 4-2 de l’équipe contre le Danemark en l’absence de Ronaldo, l’opinion publique semble très largement pencher en faveur du légendaire numéro 7.
À l’origine du conflit
La tension a atteint un point de rupture après une série de jours agités au sein du rassemblement national. Le départ de Ronaldo a été provoqué par le fait qu'il soit resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la victoire 2-1 contre la Norvège dimanche, malgré un long échauffement le long de la touche pendant une grande partie de la seconde période. Le joueur de 41 ans a ensuite séché l'entraînement avant d'officialiser son départ mercredi, annonçant sa décision de quitter le groupe à l'issue d'une conversation directe avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proenca.
« Du point de vue du renforcement de la marque Portugal, Cristiano a une valeur très significative et il serait très bon pour le Portugal de continuer à pouvoir compter sur ce potentiel qu'il apporte à la marque Portugal », a ajouté Castro Almeida. Il a souligné que Ronaldo reste « une valeur et un atout » que le pays ne peut pas se permettre de perdre, indépendamment des différends sportifs qui se déroulent actuellement en coulisses. L'intervention du ministre souligne à quel point le statut du joueur est devenu une question d'intérêt national.
- AFP
En attendant la vérité
À l’heure actuelle, le monde du football attend que Ronaldo rompe le silence et clarifie la situation. S’il est resté relativement discret depuis son retour en Arabie saoudite, il a laissé entendre qu’une explication à venir serait donnée à ses supporters. L’attaquant a promis que « en temps voulu », il révélerait toute l’histoire et dirait aux supporters portugais « la vérité » sur les raisons précises qui ont provoqué son départ spectaculaire du camp pendant une période aussi cruciale.
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