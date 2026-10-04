Selon Castro Almeida, l’influence de Ronaldo sur son pays dépasse largement ses exploits records sur les terrains de football. Alors que les retombées du départ brutal du joueur de 41 ans de la sélection nationale continuent de faire les gros titres, le responsable gouvernemental est intervenu pour rappeler au public l’immense valeur de l’attaquant pour le rayonnement international du pays. Le ministre a suggéré que, pour une part importante de la population mondiale, le quintuple Ballon d’Or constitue le principal point de référence pour la nation tout entière.

« Cristiano Ronaldo a un impact énorme sur le rayonnement et la valorisation de la marque Portugal », a déclaré Castro Almeida à Now Canal. Au cours de son intervention, il est même allé jusqu’à décrire l’ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid comme « l’entreprise la plus connue du Portugal ». Tout en prenant soin de préciser qu’il n’était « pas un expert » sur les frictions tactiques entre Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus, il a soutenu que le pays devait tout faire pour conserver une figure de proue internationale aussi puissante.